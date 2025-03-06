Она — бывшая первая леди России и сейчас ей 59 лет

Бывшего президента РФ Дмитрия Медведева прозвали в СМИ как неадекватного "любителя боярышника" за его всегда опухший вид и истерические угрозы. С этим мужчиной уже более 30 лет живет его жена Светлана Медведева.

Экс-первой леди России скоро исполнится 60 лет. "Телеграф" рассказывает, что известно про Светлану Медведеву и как она выглядит.

Светлана Медведева — что о ней известно

Родилась 15 марта 1965 года в Кронштадте, Ленинградская область, в семье военного моряка, ее девичья фамилия Линник. В детстве семья часто переезжала, но в итог обосновалась в Ленинграде (сейчас Петербург).

Светлана Медведева в детстве и юности

Светлана окончила среднюю школу №305 в районе Купчино, где и познакомилась с будущим мужем. С Медведевым она училась в параллельных классах. Пара начала встречаться в седьмом классе, когда обоим было по 14 лет.

Медведев в школьные годы

Светлана с Медведевым в молодости

После школы Светлана поступила в Ленинградский финансово-экономический институт (ныне Санкт-Петербургский государственный экономический университет) на факультет статистики, бухгалтерского учета и экономического анализа. С первого курса перевелась на вечернее отделение и начала работать.

24 декабря 1993 года вышла замуж за Дмитрия Медведева, который на тот момент был преподавателем в Санкт-Петербургском государственном университете, политическим советником и предпринимателем. Сегодня Медведев — первый заместитель председателя Военно-промышленной Комиссии РФ, а также "главный самогонщик" в стране-террористке. Не новость, что Медведев самостоятельно производит домашний алкоголь. Это он делает на своей усадьбе под Плесом (город на Волге) и часто преподносит бутылки в подарок членам правительства и иностранным лидерам.

Как выглядит Светлана Медведева

Как выглядит Светлана Медведева

В 1995 году Светлана родила лизоблюду диктатора Путина сына Илью. Сейчас Медведеву-младшему 29 лет.

Сын Медведевых - Илья

"Паломница" Светлана Медведева

Конкурентка предательницы Украины Оксаны Марченко представляет собой очень "духовную" православную верующую. В конце января 2008 года она совершила паломничество в Дивеевский монастырь, Нижегородская область.

С апреля 2007 года Медведева возглавляет попечительский совет программы "Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России". В декабре 2008 года стала президентом Фонда социально-культурных инициатив, якобы реализующего проекты в области "культуры, образования и здравоохранения". Имеет множество наград и орденов от РПЦ.

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