Может даже убить. Почему не стоит давать валерьянку котам ради развлечения

Препараты на ее основе назначают кошкам с тяжелой депрессией

Коты давно завоевали сердца людей, для многих украинцев котик дома является настоящим антидепрессантом. Сами же пушистики очень любят запах валерьянки, однако она очень опасна для кошек.

Что нужно знать:

Всем известно, что валериана является настоящей страстью кошек – они ее обожают

Их привлекает запах этого растения, он вызывает у кошек настоящую эйфорию

Однако валерьянка, попадая в организм кота, разрушает его и может убить пушистика

Почему кошки так любят валериану

Как объяснили в ветеринарной клинике "Зверополис", эфирные масла валерианы сильно возбуждают нервную систему кошек. Под действием гормонального всплеска кошки ощущают эйфорию.

Валерьянка для котов практически наркотик — ее запах для них очень схож с запахом кошки во время течки. Услышав аромат валерьянки, пушистики теряют над собой контроль и имеют единственное желание — почувствовать "волшебный" аромат поближе.

Кошки обожают запах валерианы

Как ведут себя кошки под влиянием валерьянки

Запах валерьянки не несет большого вреда для кошек, но меняет их поведение, делая более активными и игривыми. Однако под ее влиянием, особенно если валерьянка попадает в организм кота, животное может навредить себе и испортить домашние вещи. Также коты могут стать очень агрессивными к другим домашним питомцам и даже к хозяину.

Хозяевам котиков нужно быть очень осторожными с валерьянкой

В каких случаях ветеринары могут назначить валерьянку коту

Валериана может вызвать зависимость у котов и кошек. Иногда ветеринары назначают валерьянку как антидепрессант для домашних питомцев, но применять этот препарат нужно только при серьезной затяжной депрессии у кошек в минимальной дозировке и под контролем ветеринара.

Эта терапия не должна длиться длительное время. Ни в коем случае нельзя давать котам валерьянку ради забавы.

Под влиянием валерианы организм кошек разрушается. Последствия могут оказаться очень тяжелыми: почечная недостаточность, заторможенность (проблемы с ЦНС), язва желудка, проблемы с печенью. В больших дозах валерьянка может быть смертельной для кошек.

В каких формах валериана не нанесет вреда кошкам

Есть специальные игрушки, заполненные сушеной валерианой. Также можно использовать травяные подушечки в игровых местах или когтеточках. Так коты смогут взаимодействовать с валерианой в безопасной и контролируемой среде.

Подушечка для кота с валерианой

Подушечка для кота с валерианой