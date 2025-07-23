"Если нет ружья..." Эксперт рассказал, что делать при встрече с лисой с бешенством

Популяция этих животных у нас в стране увеличилась

Лисицы в Украине в последнее время очень размножились, их можно встретить даже в городах. В лесу эти животные, как правило, избегают контакта с людьми, однако зараженные бешенством особи могут напасть.

Ведущий научный сотрудник Института зоологии НАН Украины, кандидат биологических наук Виталий Смаголь, рассказал "Телеграфу" что делать, если вы встретили лису в лесу — во время сбора грибов или прогулки. Если животное просто идет мимо, беспокоиться не стоит. Но если оно направляется к вам, демонстрируя агрессию, это признак, что у лисы бешенство.

Бежать нет смысла

"Если нет ружья, то берите палку и просто лупите ее, или отгоняйте для того, чтобы у вас не было контакта с ее слюной. То, что лиса идет к вам без страха в естественных условиях, это первый признак того, что у этой лисы уже бешенство", — пояснил зоолог.

Он рассказал историю из собственной жизни — лет пять назад пан Виталий встретил лису в Винницкой области. Мужчина решил подкормить ее и пошел за сарделькой, которая была в багажнике его автомобиля. Однако пока он искал угощение, мимо ехал КАМАЗ и испугал зверя, лиса сбежала.

"Ну, то есть я по идее рисковал жизнью. Не занимайтесь этой ерундой", — резюмировал Виталий Смаголь.

Напомним, ранее зоолог объяснил, почему в последнее время все больше лис видят в городах. Он рассказал, как можно с этим бороться.