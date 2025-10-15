Хищники захватывают Львов: в центре города все чаще видят диких животных (видео)

Во Львове нашествие диких лис

На улицах города бродят хищные животные. Лисы могут быть переносчиками бешенства и приближаться к ним опасно.

Один из первых случаев встречи людей с лисицей посреди города в этом году произошел в июле. Тогда животное увидели возле заведения общепита, информирует ресурс "Варта 1".

Хищника зафиксировали на территории общественного учреждения на улице Василия Стуса. Зверь осторожно передвигался по территории.

После того сообщения о лисах во Львове возникали достаточно регулярно. Диких животных встречали в сентябре в Шевченковском районе, в парке Франко, на улице Коперника и т.д.

О лисе, которая бегает в областном центре, информировал канал "Типовий Львів".

"Будьте внимательны – не подходите близко. Животное может переносить бешенство", — говорится в комментарии к видео.

Другой канал, "Труха.Львов", в свою очередь писал о хищнике, который "гасает" на улице Чорновила.

"Увеличилось количество этих рыжих друзей в городе в последнее время. Подходят все ближе и ближе", — констатируют свидетели.

Между тем, как оказалось, дикие животные проявляют агрессию. По крайней мере, одна из лисиц укусила домашнего кота в районе Малоголосковской. Как заметно на добавленном фото, хищница вцепилась в хвост кошки.

Рана на хвосте кошки от укуса лисы

Как во Львове борются с нашествием лис

Во Львовской области 29 сентября началась осенняя кампания по иммунизации диких мясоядных животных. Специалисты разлаживают на земле специальное "лакомство", в котором есть вакцина от бешенства.

В департаменте экологии и природных ресурсов Львовской ОВО призвали жителей области быть внимательными во время пребывания в природе, не касаться приманок с вакциной и обязательно прививать своих домашних любимцев.

Что делать при встрече с лисицей

Дикая лиса рядом с граффити

При встрече с лисицей не стоит паниковать, поскольку большинство животных безопасны для людей и, как уверяют, не будут нападать без веской причины. Среди таких попытка подойти к животному, покормить и погладить его.

Не надо делать резких движений, кричать и не пугать животное, потому что оно может почувствовать угрозу и атаковать. Следует избегать зрительного контакта и спокойно удаляться от лисы, пятясь.

Если зверь бежит прямо на человека, не чувствуя боязни, он может быть заражен бешенством. В таком случае нужно при возможности спрятаться от него или же держать хищника на расстоянии, используя для этого какой-то предмет, например, сумку. В таком случае хищник вцепится в импровизированный щит, а не в руку или ногу.

Что делать, если лиса все же укусила

Чтобы не заболеть бешенством, необходимо как можно скорее начать обрабатывать место укуса водой с мылом и продолжать делать это в течение 15 минут. Затем нужно обработать края раны 5-процентной настойкой йода.

Необходимо обратиться в медицинское учреждение для прохождения экстренной вакцинации против бешенства. Курс состоит из шести доз уколов. Вакцина от бешенства эффективна почти в 100% случаев, но если начать лечение не позднее 14-го дня с момента укуса.

Напомним, ранее ведущий научный сотрудник Института зоологии НАН Украины, кандидат биологических наук Виталий Смаголь рассказывал "Телеграфу", что делать при встрече с лисой в лесу.