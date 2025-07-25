Легенды против фактов: волки и лисы не такие уж "санитары леса"

Животные могут нести потенциальную угрозу

Лисы все чаще приближаются к жилищам человека. Их численность очень возросла, а они могут болеть бешенством. Приближаться к таким животным очень небезопасно.

Ведущий научный сотрудник Института зоологии НАН Украины, кандидат биологических наук Виталий Смаголь, в интервью "Телеграфу" рассказал, что на лис и волков нельзя смотреть стереотипно, как на "санитаров леса". В частности, на лис — хоть они и могут уничтожать грызунов, которые теоретически могут быть переносчиками туляремии, численность и опасность бешенства точно перевешивают пользу.

Туляремия – это инфекционная болезнь, которую вызывает бактерия Francisella tularensis . Часто ее называют "заячьей горячкой".

Что касается волков, то роль санитара они выполняли на больших территориях, в тундре, лесостепи или степи, когда ели тех животных, которые отставали от больших стад копытных. Это могли быть больные или старые животные. У нас другие условия. "В наших условиях волк — не санитар", — говорит ученый. И объясняет – это вызвано условиями, в которых живут животные.

"У нас волк живет в закрытом пространстве. Это лес, где волк, где семья волков нет такой большой численности и животных он ест не слабых или больных, а слабых часто в определенный период своей жизни. Беременную самку, например или отстающий по темпу молодняк от взрослых", — объясняет особенности охоты зоолог.

Волки также могут приближаться к жильям

При этом волки могут есть стерву, умерших животных из-за определенной болезни. Проходя по своему маршруту он может расширить возможное распространение болезни через свои фекалии. При этом разносчиком волка тоже назвать нельзя, отмечает Виталий Смаголь.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине исчез особый вид лис, живших в пустынях и полупустынях. Однако в этом году ее могли видеть недалеко от зоны боевых действий.