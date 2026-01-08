Укр

Буданов появился в костюме и вызвал шквал мемов – и это уже не впервые (фото)

Татьяна Крутякова
Кирилл Буданов в костюме
Кирилл Буданов в костюме. Фото Коллаж "Телеграф"

Украинцы шутили и о базаре, и о работе в офисе

Глава Офиса президента Кирилл Буданов удивил сеть своим внешним видом. Ведь вместо привычной формы или черного костюма он надел классический смокинг.

Фото в костюме опубликовал Буданов в своем Telegram. На нем он был с французским генералом Жаком Лангладом де Монгро. К слову, наряд иностранного генерала сильно отличался от костюма главы ОП.

Украинцев появление Буданова в костюме настолько удивило, что они не удержались от порции новых мемов. Ведь украинский военачальник чаще появлялся в публичном пространстве в военной форме или похожем наряде.

Кирло Буданов в костюме и Жак Ланглад де Монгро
Кирло Буданов в костюме и Жак Ланглад де Монгро

Большинство мемов было посвящено тому, как мужчины еще в подростковом возрасте одеваются на первое свидание, или что Буданов выглядел так, будто ему на базаре в 17 лет покупают костюм на выпускной. Не обошли и тему работы в офисе, ведь Буданова только недавно назначили на должность главы ОП. Правда, в Украине офисами также называют компании, зарабатывающие большие деньги.

В общем, украинцы сошлись во мнении, что после Буданова в костюме они видели все.

В комментариях пользователи также не удержались от шуток. Люди писали:

  • Снова картонку Буданова поставили.
  • Чел как из фильма
  • Ощущение, что его голову присоединили к костюму, потому что привычно видеть было в форме
  • Жак по ходу в шоке.

Напомним, что в 2023 году Буданов также всколыхнул сеть своим появлением в костюме. Правда, тогда он выбрал черную рубашку и красный галстук.

Ранее "Телеграф" делился самыми смешными мемами о назначении Буданова на должность главы ОП.

