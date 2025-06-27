Россия бьет по Староконстантинову по одной причине. Что именно пытается уничтожить враг (карта и фото)

РФ пытается уничтожить или вывести из строя авиационную инфраструктуру Украины

Минувшей ночью россияне атаковали Украину беспилотниками, а также ракетами "Кинжал" и "Калибр". Основным направлением удара стал город Староконстантинов Хмельницкой области.

По данным Воздушных Сил Украины, для удара и ночь на пятницу, 27 июня, Россия использовала 371 средство воздушного нападения:

363 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов

2 аэробалистические ракеты Х-47 М2 "Кинжал"

6 крылатых ракет "Калибр"

По предварительным данным, противовоздушная оборона сбила 211 беспилотников, еще 148 — локационно потеряны, и шесть "Калибров". Зафиксированы прямые попадания на трех локациях и падение обломков сбитых вражеских целей на восьми локациях.

Как отработала ПВО в Хмельницкой области

В Хмельницкой ОВА сообщили, что ночью и утром 27 июня, силами ПВО в области были уничтожены две крылатые ракеты типа "Калибр" и 22 вражеских БПЛА типа "Shahed". В результате атаки повреждено ограждение частного жилого дома и автомобиль.

Почему Россия атакует Староконстантинов

Староконстантинов, расположенный на Хмельнитчине, с начала полномасштабной войны России против Украины много раз подвергался вражеским ударам. Российские войска атаковали его ракетами и беспилотниками.

Староконстантинов на карте

Староконстантинов – живописный городок с богатой историей

Главная причина атак в том, что в Староконстантинове расположен аэродром, где базируются самолеты украинской тактической авиации. Авиабаза – фактически в черте города, недалеко от центра на противоположном, восточном, берегу реки Случь.

Аэродром в Староконстантинове, скриншот

Авиабаза в Староконстантинове – одна из наиболее оборудованных в Украине

Там есть специально укрепленные укрытия для стоянки и соответствующая взлетно-посадочная полоса. В Староконстантинове последние 70 лет размещается военная авиационная часть.

Авиабаза является "домом" для украинских бомбардировщиков

Аэродром в Староконстантинове является базой для бомбардировщиков Су-24

Аэродром в Староконстантинове не дает покоя врагу и потому, что там базируется 7-я бригада тактической авиации Воздушных сил Украины. В ее составе есть бомбардировщики Су-24, ставшие носителями дальнобойных западных ракет Storm Shadow и SCALP. Пилотов бригады, в частности, привлекали к деоккупации острова Змеиный и поддержке защитников "Азовстали".

Украинский Су-24MR

Переоборудованные бомбардировщики Су-24М способны наносить удары с расстояния в несколько сотен километров. В частности, поражать арсеналы и штабы в российском тылу.

Предыдущие удары по Староконстантинову

Первый удар по военному аэродрому в Староконстантинове РФ нанесла первый день полномасштабного вторжения — 24 февраля 2022 года. Тогда в результате ракетной атаки загорелся состав горюче-смазочных материалов.

Последствия одного из предыдущих ударов по Староконстантинову

В августе 2023 года произошла самая масштабная атака — враг ударил по авиабазе ракетами "Калибр" и "Кинжал", а также ударными дронами и ракетами из стратегической авиации. В мае 2024 года Староконстантинов пережил комбинированную атаку дронами и ракетами, которая повлекла повреждение предприятий и жилых домов. В июне прошлого года россияне атаковали город "Кинжалом" с МиГ-31.

Как сообщал "Телеграф", руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко предупредил, что 26 июня было зафиксировано большое передвижение российских войск и техники через оккупированный Мариуполь. Есть угроза одной из украинских областей.