Даже делать ничего не придется: этот лайфхак спасет стиралку от плесени и почернения

Бороться с плесенью и неприятными запахами можно превентивно

Неприятный запах, плесень и почернения могут появляться в стиральной машине. Это влияет не только на внешний вид бытовой техники, но и на белье, которое в ней стирается. Решить проблему можно простым лайфхаком без лишних усилий.

"Телеграф" рассказывает, как спасти стиралку от плесени и неприятных запахов.

Все эти неприятности чаще всего могут появляться на резине барабана стиральной машины. Это происходит из-за влажности, которая остается в ней после стирки, пишет Express. Бактерии и грибки могут распространяться на поверхности резины, так как для них созданы идеальные влажные условия.

Решить проблему до смешного просто — не закрывайте дверцу машинки после стирки. Оставьте ее приоткрытой, чтобы влага подсыхала и была вентиляция воздуха. Таким образом плесень не появится и почернений не будет, пропадет также неприятный запах.

Однако, если все это уже появилось, можно протереть проблемные места раствором воды и столового уксуса. Также можно запустить пустую стиралку, добавив в нее 1-2 стакана уксуса или 300 г лимонной кислоты. Для этого нужно выбрать режим с высокой температурой. А после того, как техника будет очищена, в будущем после стирки оставляйте дверцу приоткрытой

