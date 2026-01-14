Как поднять температуру в доме на 3 градуса за копейки: проверенный метод

Простой трюк вместо дорогих обогревателей

Резкое похолодание и регулярные обстрелы энергетической инфраструктуры заставляют украинцев искать способы сохранить тепло в домах. Отопление работает не везде, а счета за электричество бьют по карману. Многие включают обогреватели, но есть более простой и более дешевый метод.

Что нужно знать:

Холодный воздух идет от окон вниз

Фольгированный рулон создает тепловой барьер

Результат заметен через час после заключения

"Телеграф" рассказывает, как утеплить квартиру за копейки и поднять температуру на несколько градусов без дополнительных затрат на электроэнергию.

Зима заставляет искать решение для утепления жилья без ремонта, особенно когда температура за окном резко падает. Настоящая проблема не в старых батареях, а в холодном воздухе от окон.

Даже качественные стеклопакеты в мороз становятся слабым местом. Они охлаждают воздух, который затем опускается вниз прямо на пол.

Чтобы поднять температуру в комнате на несколько градусов, не нужно включать отопитель. Достаточно перекрыть путь холодным потокам воздуха. Лучший инструмент для этого – рулонный теплоотражатель или фольгированный изолон. Это тот блестящий материал, который часто видят на строительстве или в машинах на лобовом стекле.

Фольгированный изолон – лучший утеплитель

Нужно отрезать полотно по ширине подоконника и положить его так, чтобы один край немного заходил под раму, а другой свисал над батареей.

Блестящий слой отражает инфракрасное излучение обратно в комнату, объясняют эксперты.

Даже если из-под уплотнителя немного дует рулон создает дополнительную воздушную камеру. Край рулона, направленный в сторону комнаты, направляет теплый воздух от батареи внутрь помещения. Так он не греет холодный бетон подоконник, а остается в комнате.

Как сохранить тепло в доме. Иллюстративное изображение

Этот способ эффективен и бюджетен одновременно. Один рулон изоляции стоит гораздо меньше, чем счета за электроэнергию от обогревателя. К тому же это мобильно – если днем солнце начинает греть через стекло, такой экран легко свернуть.

Решение подходит как для квартиры, так и для офиса. Результат можно увидеть очень быстро – термометр покажет плюс 2-3 градуса уже через час.

Важно правильно выбрать материал. Рулон толщиной 3-5 миллиметров лучше всего держит форму и создает надежный термобарьер. Более тонкий материал не даст нужного эффекта, а более толстый будет неудобным в использовании.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, где жители Киева находят спасение от холода. Прогнозов по возобновлению энергоснабжения в столице пока нет.