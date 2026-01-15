Редкая монета с "глазом" может стоить в десятки раз больше номинала

Коллекционеры готовы платить за брак

Украинец нашел у себя десятикопеечную монету с необычным дефектом. Копейка имеет наплывы на цифрах, которые могут придать ей особую ценность. Обычная монета может стоить в десятки раз больше своего номинала.

Об этом в соцсети Facebook рассказал владелец находки.

Мужчина опубликовал фото необычной монеты в Facebook-группе "Браки обігових монет України". Он спросил сообщество о стоимости такой десятикопеечной монеты с дефектом.

Добрый вечер уважаемое общество. Интересно знать ваше мнение по поводу такого брака в 10 коп., говорится в сообщении.

Монета номиналом 10 копеек

Владелец показал сразу несколько монет

Пользователи соцсети узнали дефект и объяснили его особенности. В комментариях написали: "Выкрышка ’глаз’ называется". Такой брак встречается на монетах 10 и 25 копеек 2010 года.

Кто-то за все время нашел лишь 3 десятикопеечных монеты с таким браком, тогда как 25 копеек с "глазом" попадалось более сотни. Несколько лет назад одну такую монету продали на аукционе "Виолити" за 100 гривен.

На специализированном сайте продают лот из семи монет 10 копеек 2010 года с дефектом "глаз". Стартовая цена составляет 1 гривну, а цена "Купить сейчас" установлена на уровне 210 гривен. Монеты не подвергались чистке или реставрации, уточняет владелец.

Лот на аукционе Violity

Интересно, что количество обнаруженных монет зависит от региона. Некоторые коллекционеры находили по 5 штук сразу, что может свидетельствовать о возможном выпуске их из одного ролла.

