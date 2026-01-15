Редкая монета с "глазом" может стоить в десятки раз больше номинала
Коллекционеры готовы платить за брак
Украинец нашел у себя десятикопеечную монету с необычным дефектом. Копейка имеет наплывы на цифрах, которые могут придать ей особую ценность. Обычная монета может стоить в десятки раз больше своего номинала.
Об этом в соцсети Facebook рассказал владелец находки.
Мужчина опубликовал фото необычной монеты в Facebook-группе "Браки обігових монет України". Он спросил сообщество о стоимости такой десятикопеечной монеты с дефектом.
Добрый вечер уважаемое общество. Интересно знать ваше мнение по поводу такого брака в 10 коп.,
Пользователи соцсети узнали дефект и объяснили его особенности. В комментариях написали: "Выкрышка ’глаз’ называется". Такой брак встречается на монетах 10 и 25 копеек 2010 года.
Кто-то за все время нашел лишь 3 десятикопеечных монеты с таким браком, тогда как 25 копеек с "глазом" попадалось более сотни. Несколько лет назад одну такую монету продали на аукционе "Виолити" за 100 гривен.
На специализированном сайте продают лот из семи монет 10 копеек 2010 года с дефектом "глаз". Стартовая цена составляет 1 гривну, а цена "Купить сейчас" установлена на уровне 210 гривен. Монеты не подвергались чистке или реставрации, уточняет владелец.
Интересно, что количество обнаруженных монет зависит от региона. Некоторые коллекционеры находили по 5 штук сразу, что может свидетельствовать о возможном выпуске их из одного ролла.
