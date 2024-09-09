Проверьте карманы: обычные с виду 50 копеек продают за 10 000 гривен, как они выглядят (фото)

Это монета, при изготовлении которой допустили ошибку

Обычные украинцы часто не догадываются, что в их кошельках могут быть подлинные нумизматические ценности. Одна из таких монет – 50 копеек 1992 года выпуска, которая на первый взгляд ничем не отличается от других.

Согласно данным аукционного сайта violity.com, отдельные экземпляры этой монеты могут стоить до 10 000 гривен. Особенность разновидности 4ААм состоит в уникальном дизайне аверса.

Монета с "ошибкой": чем уникален экземпляр

Монета номиналом 50 копеек 1992 года с отметкой 4ААм является редкой разновидностью, которую нумизматы называют "Англичанкой". Это название связано с тем, что монету чеканили английскими штемпелями.

На аверсе можно увидеть выпуклый щит и вдавленный трезубец. Это отличает ее от обычных монет, где щит изображен тонкими линиями, а трезубец выпуклый.

Возникновение этой ошибки связано с процессом разработки эскизов. Художники затемнили не только фон монеты, но и сам трезубец. По этим эскизам в Великобритании изготовили инструмент для чеканки.

Ошибка была обнаружена работниками Луганского станкостроительного завода после получения готовых пуансонов. На заводе решили изготовить пробную партию монет этим инструментом для отладки станков.

А. Люлько в книге "ЛСЗ — первый монетный двор Украины" отмечает, что эти 50 копеек планировали уничтожить из-за несоответствия официальной документации. Однако нумизматы утверждают, что неоднократно встречали их в обращении.

На аукционе Виолити "Англичанку" часто выставляют на продажу. Цена колеблется от 2500 до 6000 гривен в зависимости от состояния хранения монеты.

Следует отметить, что монеты с вдавленным трезубцем существуют также номиналом 10 и 25 копеек 1992 года выпуска. Они также считаются редкими и стоят даже более, чем 50 копеек.

Ранее "Телеграф" писал, что Национальный банк Украины инициировал изменение названия разменных монет с "копейки" на исторически правильный "шаг". Украинцы бурно отреагировали на возможное нововведение.