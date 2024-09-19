Редкие 25 копеек продают почти за 25 тысяч грн: может в вашем кошельке есть такая монета (фото)

До окончания торгов осталось несколько дней

Некоторые редкие украинские монеты можно продать значительно дороже их номинальной стоимости. Коллекционеры готовы платить немалые суммы за уникальные экземпляры, например, 25 копеек 1992 года выпуска продают за 24 тысячи гривен.

Лот выложен на аукционном сайте violity.com. Речь идет о 25-копеечной монете 1992 года выпуска, 5.1Даг. Продавец указал, что она имеет минимальные следы обращения и находится в очень хорошем состоянии.

Особенности разновидности 5.1 Даг

Средний зуб трезубца округлый, толстый

Снизу хвостик буквы — касается буквы Н

Гроздь №2 в форме тупоугольного треугольника

Группа гладкая, без насечек

Как следует из книги "ЛСЗ — первый монетный двор Украины" авторства А. Люлько, первая монета номиналом 25 копеек была отчеканена 29 сентября 1992 года. Для чеканки тогда использовали гладкие матрицы, поэтому у разновидности 5.1 Даг нет насечки на группе (торце монеты). Первые экземпляры раздали на память работникам завода. Остальные тиражи уничтожили, потому что монеты с гладкой группой были "незавершенными" и не были предназначены для того, чтобы попасть в обращение.

Сколько монет из первого тиража уцелело, неизвестно. Однако на аукционах разновидность 5.1 Даг продается очень редко.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как распознать редкие монеты в своем кошельке. Обычные, на первый взгляд, копейки, можно продать за тысячи гривен.