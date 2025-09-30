На аукционе будет выставлен "золотой гигант" весом 349 граммов: начальная цена 1,25 млн швейцарских франков

Монета номиналом в 100 дукатов находится в отличном состоянии — Extremely Fine, как оценивают специалисты-нумизматы

Чрезвычайно редкостная, всего четвертая известная в мире монета номиналом в 100 дукатов, отчеканенная в 1629 году на Пражском монетном дворе, уйдет с молотка 6 ноября на цюрихском аукционе Numismatica Ars Classica. Этот так называемый донатив, 100-кратный дукат, предназначался в качестве подарка от 21-летнего эрцгерцога Австрии, короля Богемии (Чехии) и Венгрии Фердинанда из династии Габсбургов для завоевания поддержки во время первой общеевропейской войны – Тридцатилетней (1618–1648). Его получали наиболее влиятельные курфюрсты и князья-правители Священной Римской империи немецкой нации.

Что стоит знать

Этот донатив был приобретен в 1936 году на британском аукционе Spink

Нынешний владелец монеты решил остаться анонимом

Монеты аналогичного номинала в 100 дукатов также чеканились во времена правления короля Карла I Габсбурга в Испании (1516-1526), короля Речи Посполитой Сигизмунда III Ваза в 1621 году и князя Трансильвании Михая I Апафи в 1677 году

Этот "золотой гигант" раннемодерной эпохи весом 349 граммов и диаметром 74 мм (7,4 см) был вырезан пражским гравером Донатусом Стархом. На монете изображен будущий император Фердинанд III Габсбург (1637–1657).

Император Священной Римской империи немецкой нации Фердинанд III Габсбург. Художник Ян ван ден Хукке, 1643 год

На аверсе – его бюст, повернутый вправо, в модном в то время придворном, несколько военизированном испанском костюме с фрезой – воротником со складками на шее. Легенда (FERDINANDVS III D G HVNG BOHEMIÆ REX) окружена широким лавровым венком с инициалами гравера внизу с обеих сторон и небольшим щитом с указанной стоимостью монеты (100). На реверсе: легенда (ARCHIDVX – AVSTRIÆE), корона, снизу украшенная овальным богемским (чешским) гербом, который держат два грифона; под гербом цепь ордена Золотого Руна; с обеих сторон год чеканки: 16 – 29. Монета в очень хорошем, отличном состоянии – Extremely Fine по классификации, распространенной среди нумизматов.

Золотая монета номиналом в 100 дукатов 1629 года. Император Священной Римской империи немецкой нации Фердинанд III Габсбург (1608-1657, годы правления 1637-1657).

Этот донатив из бывшей коллекции нумизмата "Новичка" был приобретен в 1936 году на британском аукционе Spink. Монета выставлена в составе, пожалуй, самой дорогой, официально известной коллекции золотых и серебряных монет в мире, которая насчитывает 15 тысяч экземпляров. Такое большое количество монет швейцарские аукционисты были вынуждены разделить: запланировано 15 аукционов сроком на три года.

Конкретно 6 ноября будет выставлено на продажу 500 исключительно золотых монет. Общая оценка всей коллекции специалистами – 80 миллионов швейцарских франков (84,275 млн евро или 100 миллионов долларов США). Владелец монет закопал золотые и серебряные монеты (в коробках от сигар) во время Второй мировой войны, опасаясь их конфискации нацистами. О наличии коллекции нумизматических раритетов стало известно только в начале 1990-х годов.

Нынешний владелец монет неизвестен, он пожелал остаться анонимом, получив ник Traveller — Путешественник. Первая часть его коллекции (это были британские монеты) продавалась на этом же цюрихском аукционе 20 мая 2025 года и вызвала ажиотаж среди нумизматов с немалым состоянием. Всего было продано монет на 6,3 млн швейцарских франков. Самой дорогой на аукционе стала золотая монета номиналом в пять фунтов 1839 года. На ней (см. фото) изображена 20-летняя королева Великобритании Виктория (1837-1901). Она стоит рядом со львом и держит в правой руке скипетр, а в левой — державу, символы власти монарха.

Золотая монета номиналом в 5 фунтов 1839 года. Королева Великобритании Виктория (1819-1901, королева с 1837 года)

Коронационный портрет королевы Виктории. Художник Джордж Хейтер, 1838-1840 годы

Начальная цена составляла 250 тысяч швейцарских франков, однако после последнего удара молотка она достигла 800 тысяч (961 076 долларов США, 854 012 евро, 718 981 британский фунт стерлингов). Покупатели еще должны выплачивать высокий процент комиссионных (от 20 до 23% в зависимости от условий на аукционах), поэтому покупателю конкретно этой монеты пришлось выложить после приобретения раритета в прекрасном состоянии весом 38,32 г уже 980 тысяч швейцарских франков! И это уже — 1,2 млн долларов США.

Национальный музей в Будапеште (Венгрия) и Смитсоновский институт (Вашингтон, США) имеют в своих коллекциях аналогичную монету номиналом в 100 дукатов. "Только император, короли Испании и Польши, князья Трансильвании, архиепископы Зальцбурга и дожи Венецианской республики достигли или превысили наивысшую отметку в золоте (50 дукатов) в сфере чеканки монет. Золотые гиганты с максимальной стоимостью 100 дукатов были отчеканены в хронологическом порядке: королем Карлом I Габсбургом в Испании (1516–1526), королем Речи Посполитой Сигизмундом III Ваза в 1621 году (см. фото, начальная цена, эстимейт – 350 тысяч швейцарских франков), Фердинандом III Габсбургом в 1629 году и Михаем I Апафи, князем Трансильвании, в 1677 году", – писал известный немецкий специалист по нумизматике Берндт Клюге в книге "Золотые гиганты", которая вышла в свет в 2010 году.

Золотая монета номиналом в 100 дукатов 1621 года также будет выставлена на продажу 6 ноября 2025 года. Король Речи Посполитой Сигизмунд III Ваза (1587-1632)

Коронационный портрет короля Речи Посполитой Сигизмунда III Ваза. Художник Питер Соутман, 1624 год

В 1629 году Фердинанд уже был королем Чехии и Венгрии. Отец, император Фердинанд II Габсбург (1619–1637), долгое время не позволял единственному сыну и преемнику престола вмешиваться в политику. В это время шла кровопролитная Тридцатилетняя война, которая изначально имела ярко выраженный религиозный характер – католики против протестантов. Однако после убийства в 1634 году генералиссимуса, главнокомандующего имперской армией Альбрехта фон Валленштейна, Фердинанд-младший уже получил желанную должность главнокомандующего. Особых успехов на поле сражений он не достиг. В целом он был по характеру человеком миролюбивым, постоянно пытался договориться с противниками о мирных переговорах и завершении войны. В октябре 1648 года император Фердинанд III Габсбург разрешил своим дипломатам подписать не очень выгодный для династии и империи Вестфальский мир.

Император был высокообразованным человеком. Имел незаурядный художественный талант, современники считали его одаренным поэтом и музыкантом. Умер 2 апреля 1657 года. Ему не исполнилось и 49 лет.

Чего ждать нумизматам от следующих аукционов в Цюрихе, где будут выставляться раритеты коллекции? Как минимум новых рекордов, специалисты по нумизматике предсказывают высокий результат для раритетной монеты в 100 дукатов – от двух миллионов швейцарских франков.