Рідкісна монета з "оком" може коштувати в десятки разів більше номіналу
Колекціонери готові платити за брак
Українець знайшов у себе десятикопійкову монету з незвичайним дефектом. Копійка має напливи на цифрах, які можуть надати їй особливої цінності. Звичайна монета може коштувати у десятки разів більше свого номіналу.
Про це в соцмережі Facebook розповів власник знахідки.
Чоловік опублікував фото незвичайної монети у Facebook-групі "Браки обігових монет України". Він запитав у спільноти про вартість такої десятикопійкової монети з дефектом.
Добрий вечір шановне тоаариство.Цікаво знати вашу думку з приводу такого браку в 10 коп.,
Користувачі соцмережі впізнали дефект і пояснили його особливості. У коментарях написали: "Викришка 'око' називається". Такий брак трапляється на монетах 10 та 25 копійок 2010 року.
Хтось за весь час знайшов лише 3 десятикопійкові монети з таким браком, тоді як 25 копійок з "оком" попадалося понад сотню. Кілька років тому одну таку монету продали на Віоліті за 100 гривень.
На спеціалізованому сайті продають лот із семи монет 10 копійок 2010 року з браком "око". Стартова ціна становить 1 гривню, а ціна "Купити зараз" встановлена на рівні 210 гривень. Монети не піддавалися чищенню або реставрації, уточнює власник.
Цікаво, що кількість виявлених монет залежить від регіону. Деякі колекціонери знаходили по 5 штук одразу, що може свідчити про можливий випуск їх з одного рола.
