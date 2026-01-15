Рідкісна монета з "оком" може коштувати в десятки разів більше номіналу

Колекціонери готові платити за брак

Українець знайшов у себе десятикопійкову монету з незвичайним дефектом. Копійка має напливи на цифрах, які можуть надати їй особливої цінності. Звичайна монета може коштувати у десятки разів більше свого номіналу.

Про це в соцмережі Facebook розповів власник знахідки.

Чоловік опублікував фото незвичайної монети у Facebook-групі "Браки обігових монет України". Він запитав у спільноти про вартість такої десятикопійкової монети з дефектом.

Добрий вечір шановне тоаариство.Цікаво знати вашу думку з приводу такого браку в 10 коп., йдеться у дописі.

Монета номіналом 10 копійок

Власник показав одразу кілька монет

Користувачі соцмережі впізнали дефект і пояснили його особливості. У коментарях написали: "Викришка 'око' називається". Такий брак трапляється на монетах 10 та 25 копійок 2010 року.

Хтось за весь час знайшов лише 3 десятикопійкові монети з таким браком, тоді як 25 копійок з "оком" попадалося понад сотню. Кілька років тому одну таку монету продали на Віоліті за 100 гривень.

На спеціалізованому сайті продають лот із семи монет 10 копійок 2010 року з браком "око". Стартова ціна становить 1 гривню, а ціна "Купити зараз" встановлена на рівні 210 гривень. Монети не піддавалися чищенню або реставрації, уточнює власник.

Лот на уакціїні Violity

Цікаво, що кількість виявлених монет залежить від регіону. Деякі колекціонери знаходили по 5 штук одразу, що може свідчити про можливий випуск їх з одного рола.

