У Украине появится новая монета 10 грн. Когда и кто будет изображен

В обиходе уже более 10 видов 10 грн монет

В Украине в скором времени появится новая памятная монета. Речь идет о монете 10 грн, посвященной Архангелу Михаилу.

Что нужно знать:

Новая монета появится в обиходе в октябре 2025 года

Монета войдет в серию "Духовные сокровища Украины"

В обиходе в Украине не менее 11 видов 10 грн монет

Как сообщил Национальный банк Украины, новая монета появится уже в октябре. Изображенный на ней Архангел Михаил выбран не случайно. Ведь в христианской традиции он – защитник, патрон воинов и рыцарей.

Известно, что новая монета:

будет называться "Архангел Михаил".

войдет в серию "Духовные сокровища Украины".

НБУ пока не показал, как будет выглядеть эта монета, но известно, что она будет отчеканена из серебра 999 пробы. При этом вес драгоценного металла будет составлять 31,1 г. Диаметр монеты – 38,6 мм. Тираж составит до 10000 штук.

Архангел Михаил

Какие монеты 10 грн уже есть в обиходе:

стандартная оборотная монета с портретом Ивана Мазепы

Силы поддержки Вооруженных сил Украины

ПВО – надежный щит Украины

Антоновский мост

Командование объединенных сил Вооруженных сил Украины

Войска связи и кибербезопасности Вооруженных сил Украины

Медицинские силы Вооруженных сил Украины

Силы логистики Вооруженных сил Украины

Национальная гвардия Украины

Национальная полиция Украины

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Монета 10 грн

