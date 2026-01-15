Поможет "теплый островок" и не только: как выжить в ледяной квартире без лишних затрат

Нужно сделать все возможное, чтобы сохранить тепло в помещении

В Украине сейчас лютуют морозы, а из-за обстрелов многие дома остались без света и отопления. Чтобы пережить холод и сохранить тепло, важно знать простые, но эффективные лайфхаки.

В Threads украинка поделилась советами, которые помогут выжить в ледяной квартире. Стоит взять на заметку!

Как согреться в квартире без света и отопления

Этой зимой украинцы столкнулись с особенно суровыми условиями: регулярные российские обстрелы оставляют дома без электричества и отопления, а за окном лютые морозы. Чтобы пережить холод и сохранить тепло, важно запастись терпением и использовать простые, но работающие советы.

Как сохранить тепло в доме

В первую очередь придерживайтесь принципа "одной комнаты" — выберите самое маленькое помещение, где будете проводить время, и сосредоточьте усилия на его утеплении. Если у вас есть туристическая палатка, поставьте ее прямо на кровать: тепло вашего дыхания и тела создаст "теплый островок", где температура будет выше на несколько градусов. Если палатки нет, соорудите "халабуду" из одеял и подушек, которая также поможет удерживать тепло.

Как согреться в холодной квартире

Плотно закройте все щели и окна, используйте старые полотенца, одеяла и теплые вещи, а пол застелите коврами. Если стены особенно холодные, их тоже можно прикрыть тканью или одеялом. Согревайтесь сами, а не стены: носите несколько слоев одежды — термобелье, флис, жилетку или свитер, оставляя между слоями воздух.

Грелки в виде пластиковых бутылок с горячей водой под одеялом, а также термос с горячим чаем помогут поддерживать тепло в течение дня. Ночью окна закрывайте максимально плотно с помощью одеял или плотных штор, можно использовать пузырьковую пленку на стеклах как дополнительный утеплитель.

Главное помнить о безопасности! Не используйте буржуйки и газовые горелки в квартире, а "свечные обогреватели" никогда не оставляйте без присмотра.

