Сделайте это и будет вам счастье: как постирать пуховик, чтобы пух не сбился (видео)

Многие боятся стирать пуховики дома, чтобы не испортить их вид. Однако есть способ, который помогает равномерно распределить пух по куртке во время стирки.

О таком лайфхаке рассказала блогерша "Krisshulym" в TikTok. По этому методу пуховик после стирки остается пушистым, не сбитым, а пух внутри равномерно распределяется, как после профессиональной чистки.

Итак, она советует вывернуть пуховик на внутреннюю сторону и застегнуть все замки перед стиркой. Чтобы пух оставался пушистым, в барабан стиральной машины стоит положить два-три чистых теннисных мячика — они помогают разрыхлять пух во время стирки.

Также важно использовать жидкое моющее средство без кондиционера. В стиральной машине лучше всего выбирать деликатный режим или специальный режим для пуховых изделий с температурой около 20 градусов и скоростью вращения до 800 оборотов.

