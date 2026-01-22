Как получать пенсию больше 10 000 грн: реальный расчет для обычного украинца

Считаем вместе, сколько нужно зарабатывать обычному украинцу

Пенсия 10 000 гривен кажется недостижимой мечтой для большинства украинцев. Почти треть пожилых людей живет на 3458 гривен в месяц. Впрочем, реально выйти на пенсию с достойной суммой выплат.

Что нужно знать:

Пенсия зависит от стажа и официальной зарплаты

Каждый год стажа дает 1% к пенсии

Минимальная пенсия в Украине на январь 2026 года — 2 595 гривен

Почему такая разница в выплатах и что нужно сделать, чтобы выйти на заслуженный отдых с достойной пенсией, разбирался "Телеграф".

Как формируется пенсия

Размер будущей пенсии зависит от трех основных показателей. Это страховой стаж, возраст выхода на отдых и официальная зарплата.

Пенсию рассчитывают по формуле: средняя зарплата в Украине за последние три года умножена на индивидуальный коэффициент зарплаты и коэффициент стажа. Полная формула: П = СЗ×ИКЗ×Кс.

Коэффициент стажа – это количество отработанных лет умножено на 0,01. Индивидуальный коэффициент зарплаты показывает, во сколько раз ваша зарплата была выше или ниже средней по стране на протяжении всей работы. Если вы зарабатывали вдвое больше среднего – коэффициент будет 2,0. Если столько же, сколько средняя – коэффициент 1,0.

Для выхода на пенсию в 60 лет в 2026 году нужно иметь не менее 33 лет стажа. Если стажа меньше, придется ждать до 63 или даже 65 лет.

Какая зарплата нужна

Сегодня средняя зарплата в Украине составляет 27 167 гривен. Но для расчета пенсий берется средняя за последние три года – примерно 15-17 тысяч гривен.

Расчёт пенсии. Иллюстративное изображение

Чтобы получать пенсию 10 000 гривен при стаже 35 лет, ваша зарплата на протяжении всей карьеры должна быть вдвое выше средней по стране. Это означает официальную зарплату 30-34 тысячи гривен, если брать среднюю за последние годы на уровне 15-17 тысяч.

За стаж 30 лет коэффициент будет 0,30, поэтому зарплата должна быть еще выше — примерно в 2,2 раза больше средней. А за стаж 25 лет — почти втрое больше среднего.

Например, 35 лет стажа и зарплата, которая вдвое превышала среднее значение в течение всей работы (примерно 30 000 грн), дают пенсию около 10-12 тысяч гривен (15 000×2,0×0,35). А от 25 лет стажа и зарплата на уровне средней (15 000 грн) – пенсия всего 3 750 гривен (15 000 × 1,0 × 0,25).

Выплаты в конвертах не учитываются при расчете пенсии. Работать нужно исключительно на полностью "белую" зарплату.

Как увеличить будущую пенсию

Есть несколько способов повысить размер выплат. Первый — работать дольше установленного минимума. За каждый год более 30 лет для женщин и 35 для мужчин пенсия растет на 1% прожиточного минимума.

Другой способ – отсрочить выход на пенсию. Если вы имеете право на выплаты, но продолжаете работать без их получения, сумма увеличивается на 0,5% за каждый месяц. А за отсрочку более пяти лет – на 0,75% ежемесячно.

Как узнать свой размер пенсии

Проверить трудовой стаж и рассчитать размер пенсии можно на Портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Для этого нужна авторизация через Дыя. Підпис или КЭП.

Калькулятор показывает прогнозную сумму на основе данных. Но фактический размер выплат может отличаться, ведь система не учитывает рост средней зарплаты и инфляции.

С 1 января 2026 года минимальная пенсия для неработающих лиц с полным стажем составляет 2 595 гривен. Максимальная пенсия ограничена суммой 25950 гривен.

Для большинства украинцев пенсия 10 000 гривен остается недостижимой. Ведь нужна официальная зарплата от 30 000 до 40 000 гривен в течение 35 лет работы. Без высокого дохода и продолжительного стажа на такую сумму могут рассчитывать разве что участники боевых действий и люди с инвалидностью.

