Як отримувати пенсію більше ніж 10 000 грн: реальний розрахунок для звичайного українця

Порахуємо разом, скільки треба заробляти звичайному українцю

Пенсія 10 000 гривень здається недосяжною мрією для більшості українців. Майже третина літніх людей живе на 3458 гривень на місяць. Втім, реально вийти на пенсію з гідною сумою виплат.

Що треба знати:

Пенсія залежить від стажу та офіційної зарплати

Кожен рік стажу дає 1% до пенсії

Мінімальна пенсія в Україні на січень 2026 року — 2 595 гривень

Чому така різниця у виплатах і що потрібно зробити, щоб вийти на заслужений відпочинок із гідною пенсією, розбирався "Телеграф".

Як формується пенсія

Розмір майбутньої пенсії залежить від трьох головних показників. Це страховий стаж, вік виходу на відпочинок та офіційна зарплата.

Пенсію розраховують за формулою: середня зарплата в Україні за останні три роки помножена на коефіцієнт зарплати та коефіцієнт стажу. Повна формула: П = СЗ × ІКЗ × Кс.

Коефіцієнт стажу — це кількість відпрацьованих років помножена на 0,01. Індивідуальний коефіцієнт зарплати показує, у скільки разів ваша зарплата була вищою або нижчою за середню по країні протягом усієї роботи. Якщо ви заробляли вдвічі більше середньої – коефіцієнт буде 2,0. Якщо стільки ж, як середня – коефіцієнт 1,0.

Для виходу на пенсію у 60 років у 2026 році потрібно мати щонайменше 33 роки стажу. Якщо стажу менше, доведеться чекати до 63 чи навіть 65 років.

Яка зарплата потрібна

На сьогодні середня зарплата в Україні становить 27 167 гривень. Але для розрахунку пенсій береться середня за останні три роки – приблизно 15-17 тисяч гривень.

Розрахунок пенсії. Ілюстративне зображення

Щоб отримувати пенсію 10 000 гривень при стажі 35 років, ваша зарплата протягом усієї кар'єри має бути вдвічі вищою за середню по країні. Це означає офіційну зарплату 30-34 тисяч гривень, якщо брати середню за останні роки на рівні 15-17 тисяч.

За стажу 30 років коефіцієнт буде 0,30, тому зарплата має бути ще вищою — приблизно в 2,2 рази більша за середню. А за стажу 25 років — майже втричі більше середньої.

Наприклад, 35 років стажу та зарплата, що вдвічі перевищувала середню протягом усієї роботи (приблизно 30 000 грн), дають пенсію близько 10-12 тисяч гривень (15 000×2,0×0,35). А від 25 років стажу та зарплата на рівні середньої (15 000 грн) – пенсія лише 3 750 гривень (15 000 × 1,0 × 0,25).

Виплати у конвертах не враховуються під час розрахунку пенсії. Працювати треба виключно на повністю "білу" зарплату.

Як збільшити майбутню пенсію

Є кілька способів підвищити розмір виплат. Перший — працювати довше за встановлений мінімум. За кожен рік понад 30 років для жінок та 35 для чоловіків пенсія зростає на 1% від прожиткового мінімуму.

Інший спосіб – відстрочити вихід на пенсію. Якщо ви маєте право на виплати, але продовжуєте працювати без їх отримання, сума зростає на 0,5% за кожен місяць. А за відстрочку понад п'ять років – на 0,75% щомісяця.

Як дізнатися свій розмір пенсії

Перевірити трудовий стаж та розрахувати розмір пенсії можна на Порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Для цього потрібна авторизація через Дія.Підпис чи КЕП.

Калькулятор показує прогнозну суму на основі введених даних. Але фактичний розмір виплат може відрізнятись, адже система не враховує зростання середньої зарплати та інфляцію.

З 1 січня 2026 року мінімальна пенсія для непрацюючих осіб з повним стажем становить 2 595 гривень. Максимальна пенсія обмежена на суму 25 950 гривень.

Для більшості українців пенсія 10 000 гривень залишається недосяжною. Адже потрібна офіційна зарплата від 30 000 до 40 000 гривень протягом 35 років роботи. Без високого доходу та тривалого стажу на таку суму можуть розраховувати хіба що учасники бойових дій та люди з інвалідністю.

