Хотите пенсию в 500 долларов — откладывайте. Сколько нужно зарабатывать и как долго копить

Искусственный интеллект дал ответ на вопрос о пенсиях

В 2025 году минимальная пенсия в Украине составляет 2 361 гривну. Прожить на эти деньги, конечно, практически невозможно, учитывая стремительный рост цен на товары и услуги. Усугубляет ситуацию и полномасштабная война, которая влияет в том числе и на экономику.

"Телеграф" спросил у искусственного интеллекта, сколько денег нужно откладывать ежемесячно украинцу среднего класса, чтобы его пенсия была $500 (по нынешнему курсу это около 21 тысячи гривен).

Сколько нужно зарабатывать и откладывать?

По расчетам искусственного интеллекта, которые базируются на так называемом "золотом правиле пенсионных накоплений", чтобы в будущем получать пенсию в 500 долларов, деньги нужно начать откладывать чем раньше и, что самое главное, инвестировать их, чтобы они "работали" на вас.

Так, чтобы иметь 500 долларов пенсии каждый месяц и эта сумма не иссякла, нужно иметь на счету примерно 150 тысяч долларов. Почему именно такая сумма? Это необходимое количество денег, чтобы иметь возможность тратить в год 6 тысяч долларов (500$ в месяц). А чтобы деньги ($150 000) не заканчивались и их не сожрала инфляция, их нужно инвестировать во что-то, что будет давать как минимум 7% годовых.

Количество денег, которые нужно откладывать каждый месяц, зависит от того, сколько вы сейчас зарабатываете и как долго вы будете копить. Соответственно, чем раньше начнете, тем меньше нужно откладывать.

Наглядный пример:

Если вы относитесь к среднему классу, с доходом 30-35 тысяч гривен в месяц, и у вас остается до пенсии 25-35 лет, то откладывать из каждой зарплаты нужно примерно $100 – $200. Это примерно 10-15% от среднего дохода.

Однако, если до выхода на пенсию нужно работать всего 15 лет, то откладывать нужно значительно больше — 470-500 долларов в месяц. А если вы молоды и имеете стабильный доход, а до пенсии еще 35 лет работать, то можно откладывать каких-то 100 долларов.

При этом важно найти способ надежного инвестирования, чтобы отложенные деньги "работали на вас" и давали хорошие проценты.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что цифровой ум назвал следующего президента Украины. Среди главных претендентов Зеленский, Залужный или Порошенко.