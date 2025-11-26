Владельцев расстреляли при СССР: где можно увидеть самый старый жилой дом Киева (фото)

На Контрактовой площади Киева стоит самое старое жилье, которое до сих пор заселено

На Подоле есть незаметный дом, мимо которого легко пройти и ничего не заметить. Но именно он является старейшим жилым помещением Киева, где и сейчас живут и проводят экскурсии.

Его прошлое оказывается гораздо интереснее, чем можно подумать на первый взгляд. Подробнее об истории дома написали в "Украина Инкогнита".

Наружный фасад дома с двориком

На Подоле сохранился старейший жилой дом Киева — ему более 200 лет

Здание расположено на Контрактовой площади, 7 и появилось еще в 1798 году. Построили его на деньги дворянина Леонтия Вишневского. Предыдущий дом на этом месте сгорел во время большого пожара 1797 года.

Здание неоднократно страдало от пожаров: в 1806-м, а затем в 1811 году, когда Подол почти весь сгорел. Хотя дом Вишневских был кирпичным, он тоже обгорел, но все же уцелел. После этого район полностью перепланировали, и старинное здание постепенно "затерялось" среди новой застройки. Впоследствии его вид испортили многочисленные пристройки.

Сегодня этот исторический дом стоит во дворе, и попасть в него можно только через арку на Фроловской, 3. Снаружи он не похож на туристическую достопримечательность, но внутри сохранились уникальные элементы: своды XVIII века, старая деревянная лестница и другие исторические детали. Нынешний владелец, Константин Малеев, охотно показывает дом туристам и даже разрешает проводить небольшие мероприятия.

Деревянная лестница конца XIX века

Интерьер дома

Семья Малеева владеет домом с 1891 года, когда его приобрел Максим Нечаев – известный кондитер, торговавший пряниками. А у входа до сих пор растет дерево, которое посадила его мама еще в 1945 году.

История владельцев дома

Константин Малеев — потомок известного когда-то киевского кондитера Максима Нечаева. Именно он сегодня заботится о старом семейном доме, как написали в "5 канал". Его прадед приехал в Киев из Черниговской губернии и основал здесь кондитерское дело. В усадьбе выпекали фирменные "Нечаевские пряники", которые продавали на зимних ярмарках на Контрактовой площади. По словам Константина, семья могла реализовывать до шестисот пудов пряников за сезон.

Дело поддерживали все, ведь у Максима Федоровича было тринадцать детей. Но начало XX века стало для семьи непростым. Война и высокие налоги сделали производство нерентабельным, и к 1930-м его пришлось остановить. А с приходом большевиков девять членов семьи стали жертвами репрессий и были расстреляны.

Чтобы выжить, те, кто остался, вынужденно разъехались. В 1962 году дом перешел в собственность государства — тогда Константину было всего два года. Он признается, что возвращал семейный дом по частям: часть выкупил, часть — вернул через суд.

