Именины Григория в 2025 году: все дни, когда Гриша празднует День ангела

Сейчас имя Гриша довольно редкое, но так было не всегда

Имя Григорий, — красивое и благородное, пусть на сегодня и не самое распространенное. "Телеграф" решил рассказать, что оно значит и когда все Дни ангела Григория в году.

Значение имени Григорий

Имя происходит от древнегреческого "грегорео", что значит в переводе "бодрствую". Оно появилось в эпоху становления христианства и сопоставлялось с качествами идеального христианина.

За границей распространены такие формы имени как Грэгори, Грегор, Рыгор, Григорио. Встречаются такие разговорные формы имени как Гриша, Гриха, Гришко, Гора, Гришаня, Гриць, Грись, Грицько, Григорко, Гринько.

На территории современной Украины и россии имя Григорий было одним из наиболее распространенных еще в конце XIX века, после чего его популярность стала угасать. На сегодня оно довольно редкое, детей так почти не называют.

Принято считать, что носители имени Григорий по жизни имеют сильный характер, легко принимают решения, не боятся риска, при этом очень общительные, вежливые и чувствительные.

Когда День ангела Григория?

Носители имени Григорий празднуют именины более двадцати раз в году по церковному православному календарю.

Перечислим главные именины Григория:

8 января, 28 августа, — Григорий Печерский затворник;

10 января, — епископ Григорий Нисский;

25, 30 января, — патриарх Константинопольский Григорий Богослов;

12 марта, — Григорий Великий Двоеслов;

14 ноября, — архиепископ Григорий Палама.

Теперь перечислим все именины Григория по месяцам, включая менее важные:

в январе: 5, 8, 10, 25, 30;

в марте: 4, 12;

в апреле: 10, 20;

в июне: 9;

в августе: 8, 28;

в сентябре: 28, 30;

в октябре: 5;

в ноябре: 5, 14, 17, 20, 23, 28;

в декабре: 19.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, чего строго не рекомендуется дарить мужчинам на праздники по народным приметам.