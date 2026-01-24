Вино здесь ни при чем? Почему Винница так называется и сколько раз она была столицей Украины

Официальной датой основания города считается 1363 год

У каждого города Украины есть своя уникальная и богатая история. Однако мало кто догадывается, какой смысл скрыт в их названиях, например, почему Винница так называется?

Винница расположилась на живописных берегах Южного Буга, и ее заслуженно называют "жемчужиной" Подолья. Сегодня это важнейший культурный, промышленный и транспортный центр Украины.

Почему Винница так называется?

За современным обликом этого древнего города Украины скрывается интересная история. Существует несколько захватывающих версий того, как Винница получила свое название.

Одна из них восходит к старославянскому слову "вѣно". Вопреки созвучию, оно означает вовсе не вино, а "дар" или "приданое". В древности так называли недвижимую собственность, которую девушка получала в наследство или в качестве свадебного подарка.

Винница, Старый город, Фото: vinnytsia-museum

В то же время краеведы выдвигают другую версию — в старину в этом крае работало множество винокурен, которые и могли дать имя поселению.

Старые фото Винницы, Фото: vinnytsia-museum

У историков есть и другие предположения. Некоторые связывают название Винницы со словом "венок", поскольку братья Кориатовичи построили здесь укрепление в форме кольца для защиты от врагов. Другие же уверены, что город просто унаследовал имя малой реки Виннички.

Как раньше выглядела Винница, Фото: ukrinform.ua

Официальное "рождение" города связывают с фигурой князя Федора Кориатовича. Первые упоминания о Виннице в летописях датируются 1363 годом — тогда город представлял собой мощную деревянную крепость на холме, оберегавшую край от набегов кочевников. В 2026 году Винница будет отмечать свой 663-й день рождения.

Виннице скоро исполнится 663 года, Фото: 34travel.me

Стоит отметить, что в течение 1918–1920 годов Винница трижды становилась временной столицей Украины. В периоды Украинской революции именно здесь базировалась Директория, выполнявшая функции верховного государственного управления.

Сохранившаяся часть крепости в Виннице, Фото: Wikimedia

