Перебирали названия два года: какой украинский областной центр мог получить имя Ленинослав

На заре СССР местные власти всюду пытались вставить слово "красный" или "Ленин", чтобы доказать преданность партии

В первые десятилетия советской власти практика переименований стала одним из ключевых инструментов идеологической политики. Города, улицы и площади по всему СССР избавлялись от "старорежимных" названий, уступая место новым — революционным.

После установления советской власти название города, напрямую связанное с императрицей Екатериной II, рассматривалось как идеологически неприемлемое, и в начале 1920-х годов начался поиск альтернатив. "Телеграф" решил рассказать об именах, которые едва не получил Днепр.

В 1924 году 8-й губернский съезд Советов ходатайствовал перед Москвой о присвоении городу Екатеринославу названия Красноднепровска и губернии Красноднепровской. Это название укладывалось в универсальную модель раннесоветской топонимики, где приставка "красный" выполняла идеологическую функцию и сразу показывала разрыв с дореволюционным прошлым. Однако именно универсальность сыграла против него.

Екатеринослав

В Кремле название посчитали слишком абстрактным и легко заменимым, не привязанным к уникальности города. И хотя тогда попытка переименования Екатеринослава провалилась, сама идея о нем стремительно пошла в массы.

Началась эпопея с предложениями новых названий. Большинство из них не отличались оригинальностью. Тот же Металлист, который отсылал к промышленному профилю региона и соответствовал курсу на индустриализацию, отмели из-за того, что звучал скорее как название завода или рабочего поселка, а не крупного административного центра.

Городской сад Екатеринослава

Собрания рабочих коллективов предлагали безликие идеологические названия, среди которых фигурировали, в частности Ленинослав и Краснослав. Однако попадались и довольно экзотические имена, например, Красно-Рурск. Хотя без упоминания о красном не обошлось и здесь, примечательно, что вторая часть возникла от названия крупнейшего горнопромышленного района Германии Рура, который в СССР считали аналогом Донбасса и Кривбасса.

Григорий Петровский

В итоге в 1926 году название города было образовано от реки Днепр и фамилии Григория Петровского, который ранее работал на Брянском заводе в Екатеринославе (впоследствии – завод имени Петровского). На тот момент его официальная должность называлась председатель Всеукраинского Центрального Исполнительного комитета. Петровский впоследствии стал одним из организаторов искусственного голодомора в Украине в 1932-1933 годах.

