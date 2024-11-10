В киевском метро обнаружили удивительные древние окаменелости (видео)

Интересные вещи находятся рядом с нами

В Киеве на станции метро "Университет" можно увидеть древние окаменелости. Они сохранились в красном мраморе, которым облицованы стены этой станции столичной подземки.

Видео с интересной находкой опубликовали в соцсети. Девушка призвала всех пассажиров не просто стоять и ждать поезд, а оглянуться вокруг.

В Шевченковском районе Киева на станции метро "Университет" внимательная пассажирка обратила внимание на многочисленные древние окаменелости. Они отлично сохранились в красном мраморе, которым облицованы стены этой станции.

К примеру, здесь можно рассмотреть части панцирей аммонитов — древних головоногих моллюсков. Кроме этого в мраморе просматриваются контуры древних организмов, которые населяли нашу планету много лет назад.

Автор видео призвала всех пассажиров столичной подземки чаще оглядываться по сторонам, ведь вокруг себя можно обнаружить много удивительного. И даже в самых неожиданных местах можно отыскать что-то интересное.

Напомним, Фоссилии — это ископаемые остатки организмов или следы их жизнедеятельности, относящиеся к прежним геологическим эпохам.

Фоссилии предоставляют важную информацию об организмах эпохи своего образования. Их можно обнаружить при раскопках или они обнажаются в результате эрозии. Существуют методы анализа, позволяющие приблизительно определить время их образования или консервации.

Фоссилии обычно представляют собой остатки или отпечатки животных и растений, сохранившиеся в почве, камнях, затвердевших смолах. Довольно часто таким образом сохраняются только твёрдые части тела животного — раковины, зубы, кости, которые нередко замещаются минеральным веществом.

Мягкие же ткани разлагаются, однако по результатам их взаимодействия с окружающим материалом (изменению формы или химического состава) иногда можно судить о мягких тканях окаменевшего организма. К фоссилиям относят также законсервированные следы, например, ног организма на мягком песке, глине или грязи.

Под фоссилиями могут пониматься любые несовременные остатки или следы живых организмов, однако часто этот термин применяется в более узком смысле для обозначения лишь тех остатков и следов, которые встречаются в до плейстоценовых отложениях и прошли процесс фоссилизации. Такие остатки и следы также называют окаменелостями.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, где в Киеве можно увидеть лабораторию алхимика. Речь идет о первой частной аптеке в столице, которую в 1728 году открыл на Подоле немец Иоганн Гейтер.