Улица получила свое название в далеком 1965 году

В разных уголках мира есть топонимы, посвященные Украине. Однако в свете попыток России уничтожить Украину и украинцев странно узнать, что в самом сердце РФ есть Украинский бульвар.

Украинский бульвар – это улица в районе Дорогомилово Западного административного округа города Москвы. Он проходит от Большой Дорогомиловской улицы до набережной Тараса Шевченко.

Эта улица получила название Украинский бульвар 29 апреля 1965 года. Рядом находится Киевский вокзал, Киевская улица, набережная Тараса Шевченко. Украинский бульвар тогда посвятили "русско-украинской дружбе". Ранее Украинский бульвар вел к гостинице "Украина", но сейчас он называется Radisson Collection Hotel.

В 2006 году на Украинском бульваре был установлен памятник украинской писательнице Лесе Украинке. Особенно цинично то, что, несмотря на жестокую войну, которую РФ ведет против нашей страны, там продолжает существовать улица, посвященная "русско-украинской дружбе", памятник, якобы отдающий дань уважения нашей культуре.

Как рассказывал "Телеграф", в Рейкьявике в конце апреля 2022 года появилась новая площадь в честь Киева. Местные власти приняли решение, символично поддерживающее украинский народ во времена, когда Россия пытается нас уничтожить.