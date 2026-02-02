Поки росіяни ведуть війну, у Москві є вулиця з українською назвою та пам'ятником Лесі Українки (фото)
Вулиця отримала свою назву у далекому 1965 році
У різних куточках світу є топоніми, присвячені Україні. Однак у світлі намагань Росії знищити Україну та українців, дивно дізнатися, що у самому серці РФ є Український бульвар.
Український бульвар — це вулиця в районі Дорогомілово Західного адміністративного округу міста Москви. Він проходить від Великої Дорогомилівської вулиці до набережної Тараса Шевченка.
Ця вулиця отримала назву Український бульвар 29 квітня 1965 року. Поруч є Київський вокзал, Київська вулиця, набережна Тараса Шевченка. Український бульвар тоді присвятили "російсько-українській дружбі". Раніше Український бульвар вів до готелю "Україна", але зараз він має назву Radisson Collection Hotel.
У 2006 році на Українському бульварі встановили пам'ятник українській письменниці Леся Українка. Особливо цинічно те, що пропри жорстоку війну, яку РФ веде проти нашої країни, там продовжує існувати вулиця, присвячена "російсько-українській дружбі", пам'ятник, який нібито вшановує нашу культуру.
Як розповідав "Телеграф", у Рейк’явіку наприкінці квітня 2022 року з’явилася нова площа на честь Києва. Місцева влада ухвалила рішення, яке символічно підтримує український народ в часи, коли Росія намагається нас знищити.