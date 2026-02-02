Этот город знают почти все. Почему в одном из центров виноделия Украины нет вокзала

Населённый пункт расположен у озера Ялпуг

Город Болград в Одесской области известен почти каждому украинцу своим вином и другими алкогольными напитками. Однако населенный пункт не имеет вокзала.

"Телеграф" расскажет, почему так произошло и где ближайшая станция. Заметим, что довольно часто летом в Болграде проводятся винные фестивали.

Болград – это небольшой город, расположенный на восточном берегу озера Ялпуг. Он находится у пункта контроля на железнодорожной станции через молдавско-украинскую границу Болград.

Болград. Фото: Википедия

В городе нет нормального железнодорожного вокзала, и на это есть несколько причин. Одна из самых главных – это отсутствие исторического прокладывания путей. Дело в том, что, когда в ХХ веке строили железные дороги на юге Бессарабии, их прокладывали так, чтобы соединить портовые города со стратегически важными пунктами. Таким образом, основная линия пошла через соседний населенный пункт Арциз, ставший важным узлом.

Винный фестиваль в Болграде. Фото: местные каналы

Кроме того, в момент прокладки железной дороги Болград был важным административным и культурным центром, но не торгово-промышленным городом. Поэтому строить отдельную ветвь в Болграде считали экономически невыгодным. Фактически ветвь через Арциз соединила порты Дуная с Одессой, а Болград в этом бы не помог.

Сейчас в городе действует автобусное сообщение к вокзалу Арциза, которое местные считают вполне достаточным. Поэтому вопрос строительства вокзала здесь не поднимался.

Для справки

Болград считается едва ли не самым главным местом винодельческого дела в Украине. Здесь производят вино сортов "Мерло" и "Каберне". Также делают коньяк и шампанское.

Вино "Болград". Скриншот

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядело метро в Киеве 65 лет назад.