Це місто знають майже усі. Чому один з центрів виноробства України не має вокзалу

Місто Болград на Одещині відоме майже кожному українцю своїм вином та іншими алкогольними напоями. Однак населений пункт немає вокзалу.

"Телеграф" розповість, чому так сталось та де найближча станція. Зауважимо, що досить часто влітку у Болграді проводять винні фестивалі.

Болград — це невелике місто, яке розташоване на східному березі озера Ялпуг. Воно знаходиться біля пункту контролю на залізничній станції через молдовсько-український кордон Болград.

Болград. Фото: Вікіпедія

У місті немає нормального залізничного вокзалу, і на це є кілька причин. Одна з найголовніших — це відсутність історичного прокладання колій. Річ у тому, що коли в ХХ столітті будували залізниці на півдні Бессарабії, їх прокладали так, щоб з'єднати портові міста зі стратегічно важливими пунктами. Таким чином основна лінія пішла через сусідній населений пункт Арциз, що став важливим вузлом.

Винний фестиваль у Болграді. Фото: місцеві канали

Окрім того, на момент прокладання залізниці Болград був важливим адміністративним та культурним центром, але не торгово-промисловим містом. Тому будувати окрему гілку до Болграда вважали економічно невигідним. Фактично гілка через Арциз з'єднала порти Дунаю з Одесою, а Болград в цьому не допоміг би.

Наразі у місті діє автобусне сполучення до вокзалу Арцизу, що місцеві вважають цілком достатнім. Тому питання будівництва вокзалу тут не підіймалось.

Для довідки

Болград вважається чи не найголовнішим місцем виноробної справи в Україні. Тут роблять вино сортів "Мерло" та "Каберне". Також виготовляють коньяк та шампанське.

Вино "Болград". Скриншот

