Звезды уже все решили: кому из знаков китайского гороскопа повезет хорошо отдохнуть весной 2026

Некоторым знакам восточного гороскопа удастся сменить обстановку и отдохнуть

По китайскому календарю год Красной Огненной Лошади наступит только 17 февраля. Астрологи уже сделали прогнозы на весну, для кого начало года станет временем отдыха и расслабления.

"Телеграф" рассказывает о знаках восточного гороскопа, для которых весна 2026 года принесет отпуск, смену обстановки и интересные приключения.

Как оказалось, в этом списке счастливчиков три знака китайского гороскопа — Собака, Тигр и Коза. Об этом пишет China Explorer Tour.

Собака

Представителей этого знака весной 2026 года ждет период "заслуженного штиля". У вас появятся все условия, чтобы оставить тревоги, стрессы и волнения и наконец-то отдохнуть. Для Собак лучшим отдыхом станет поездка в горы или в места с богатой историей. Вам важно отдыхать в комфорте, поэтому сейчас самое время позаботиться о бронировании тура. Лучше всего соберите компанию хороших друзей, с которыми вам комфортно путешествовать и общаться.

Тигр

Весной ваша энергия будет бить ключом, однако вместо работы направьте ее на на приятные путешествия и познание нового. Интересные локации, активный туризм или спонтанные поездки "куда глаза глядят" — это то, что вам точно нужно и пойдет на пользу. Чем больше драйва, тем лучше. Для такого активного отдыха позовите с собой лучшего друга/подругу или вторую половинку.

Коза

Весна 2026 года станет для вас временем эстетического наслаждения и релакса. Если вы давно чувствуете потребность в "ленивом" отдыхе — весна отличное время для этого. Курорты со СПА, санатории, красивые отели с расслабляющими процедурами — то что вам идеально подойдет для восстановления красоты и работоспособности. Лучше всего брать с собой на такой отдых любимого человека, чтобы сделать его еще и романтическим.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие три знака восточного гороскопа ждут новые вызовы в феврале 2026. Узнайте, что вас ждет — карьерный рывок или провал.