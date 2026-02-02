Зірки вже все вирішили: кому із знаків китайського гороскопу пощастить гарно відпочити навесні 2026

Деяким знакам східного гороскопу вдасться змінити обстановку та відпочити

За китайським календарем рік Червоного Вогняного Коня настане лише 17 лютого. Астрологи вже зробили прогнози на весну, для кого початок року стане часом відпочинку та розслаблення.

"Телеграф" розповідає про знаки східного гороскопу, для яких весна 2026 року принесе відпустку, зміну обстановки та цікаві пригоди.

Як виявилося, у цьому списку щасливчиків три знаки китайського гороскопа — Собака, Тигр та Коза. Про це пише China Explorer Tour.

Собака

На представників цього знака навесні 2026 року чекає період "заслуженого штилю". У вас з’являться всі умови, щоб залишити тривоги, стреси та хвилювання і нарешті відпочити. Для Собак найкращим відпочинком стане поїздка в гори або в місця з багатою історією. Вам важливо відпочивати в комфорті, тому зараз саме час подбати про бронювання туру. Найкраще зберіть компанію хороших друзів, з якими вам комфортно подорожувати та спілкуватися.

Тигр

Навесні ваша енергія битиме ключем, проте замість роботи направте її на приємні подорожі та пізнання нового. Цікаві локації, активний туризм чи спонтанні поїздки "куди очі дивляться" — це те, що вам точно потрібно і піде на користь. Що більше драйву, то краще. Для такого активного відпочинку покличте з собою найкращого друга/подругу або другу половинку.

Коза

Весна 2026 року стане для вас часом естетичної насолоди та релаксу. Якщо ви давно відчуваєте потребу в "ледачому" відпочинку — весна чудовий час для цього. Курорти зі СПА, санаторії, гарні готелі з розслаблюючими процедурами — те, що вам ідеально підійде для відновлення краси та працездатності. Найкраще брати з собою на такий відпочинок кохану людину, щоб зробити відпустку ще й романтичною.

Раніше "Телеграф" розповідав, які три знаки східного гороскопу чекають на нові виклики в лютому 2026 року. Дізнайтеся, що на вас чекає — кар’єрний ривок чи провал.