"Это что за баллистический дождь?" Украинцы продолжают клепать мемы о ночном обстреле России
Вспомнили и "энергетическое перемирие" в шутках
В ночь на 3 февраля Россия нанесла массированный удар по Украине, используя "шахеды" и разные типы ракет. Несмотря на почти бессонную ночь и громкие взрывы, украинцы создали немало тематических мемов.
"Телеграф" собрал самые остроумные шутки о российском ударе. Заметим, что взрывы раздавались не только в Киеве, Днепре, Запорожье, но и в других областях.
Одной из главных тем для мемов стало то, насколько сильно днепряне ненавидят Таганрог, откуда регулярно атакуют баллистикой город. Более того, ночью взрывы раздавались с такой скоростью, что некоторые даже назвал это "баллистическим дождем".
Были и остроумные шутки о России с рифмой, правда, использовал автор бранное слово.
Основной целью атаки РФ стали энергетические объекты, поэтому многие упомянули "перемирие". Оно действовало до 1 февраля, а уже 3 февраля Россия нанесла самый массированный удар по энергообъектам с начала года.
Не остановило планы Кремля атаковать Украину и то, что 3 февраля в Киев прибыл генсек НАТО Марко Рютте. Взрывы в столице звучали даже утром, когда, скорее всего, чиновник уже был в Киеве.
Напомним, что в сети появилось немало мемов о первом месяце 2026 года и каким он выдался.
