"Це що за балістичний дощ?" Українці продовжують клепати меми про нічний обстріл Росії

Згадали й "енергетичне перемир'я" у жартах

У ніч на 3 лютого Росія завдала масованого удару по Україні, використовуючи "шахеди" та різні типи ракет. Попри майже безсонну ніч та гучні вибухи, українці створили чимало тематичних мемів.

"Телеграф" зібрав найдотепніші жарти про російський удар. Зауважимо, що вибухи лунали не тільки в Києві, Дніпрі, Запоріжжі, а й в інших областях.

Однією з головних тем для мемів стало те, наскільки сильно дніпряни ненавидять Таганрог звідки регулярно атакують балістикою місто. Ба більше, вночі вибухи лунали з такої швидкістю, що дехто навіть назвав це "балістичним дощем".

Меми про обстріл України та Дніпра

Були й дотепні жарти про Росію з римою, щоправда, використав автор лайливе слово.

Меми про обстріл України та Росію

Основною ціллю атаки РФ стали енергетичні об'єкти, тому чимало людей згадало "перемир'я". Воно діяло до 1 лютого, а вже 3 лютого Росія здійснила наймасованіший удар по енергооб'єктах з початку року.

Меми про обстріл України та енергетичне перемир'я

Не зупинило плани Кремля атакувати Україну й те, що 3 лютого в Київ прибув генсек НАТО Марко Рютте. Вибухи в столиці лунали навіть зранку, коли ймовірніше посадовець вже був в Києві.

Меми про обстріл України та генсека НАТО Рютте

