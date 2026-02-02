Настоящий День дубака: украинцы наделали мемов о сильнейших морозах (фото)

Украинцы всегда очень тонко подмечают детали в своих мемах

Украину не покидают арктические морозы, что создает много неудобств в жизни украинцев. Но чувство юмора, оптимизм и самоирония уже не раз помогали нашим людям преодолевать неурядицы.

Так, в ответ на погодные аномалии, украинцы создали множество смешных мемов в социальных сетях. "Телеграф" собрал вашему вниманию некоторые из них.

На первой из мем отображен диалог:

"С днем дубака";

"Может сурка?"

"Может, кто его уже знает".

В комментариях размещена картинка с американским актером Биллом Мюрреем с сурком на руках. "Никогда такого не было и вот снова", — по мотивам комедии "День сурка", в которой персонаж Мюррея постоянно переживает один и тот же день — 2 февраля. Он постоянно попадает в забавные и неожиданные ситуации из-за этого "феномена".

"Сегодня Праздник Сретения Господня! По новому календарю. Говорят в народе зима с весной встречается. Наконец-то стало понятно празднование Дня сурка в западной культуре", — пишут пользователи.

Комментарии пользователей

Другой мем показывает мультипликационного персонажа Гринча, выведшего свою собаку на прогулку. Но она не удалась, поскольку, из-за сильного холода, оба моментально обледенели.

Следующий мем демонстрирует погодные условия, которые установились в Украине. Несмотря на солнечную погоду, температура воздуха опустилась гораздо ниже 0 градусов.

"Сегодня так солнечно, но есть минусы"

"Какой?"

"Минус 20", — говорится в меме.

Еще один мем показывает якобы "температурный сепаратизм" Ужгорода. Поскольку температурные показатели на западе и севере Украины значительно отличаются.

"Температурный сепаратизм) По всей стране температура воздуха упала ниже -20 — Тем временем в Ужгороде -2", — написано в меме.

А ниже фото с надписью на стене: "Киев и Львов не указ Ужгороду".

Следующий мем показывает непростую жизнь автомобилистов во время зимы. В частности, владельцев авто с дизельными двигателями, которые в сильные морозы не всегда можно завести.

"Автомобилей на дорогах сегодня меньше)", — говорится в сообщении под мемом.

В комментариях украинцы не согласились с тем, что дизельный двигатель тяжело запускается при минусовых температурах. Многие указали на то, что сейчас качество горючего намного лучше, чем раньше и теперь с этим проблем не возникает.

"-23, завелось чудо с первого раза";

"зависит от качества ДТ и аккума же";

"Мэм с 1980 года";

"У меня уже 13 лет, до сих пор заводится";

"У меня наоборот….не глушится!!";

"Так как нужно заправляться на нормальных станциях, а не у кума Степана, который солярку с трактора в поле сливает", — шутят пользователи.

Комментарии пользователей

Еще один мем изображает собаку и кота, которые смотрят из окна на заваленную сугробами улицу, где бушует метель. Очевидно, что собака в такую погоду вряд ли хочет выходить из дома.

"Так расскажешь, как пользоваться твоим лотком?", — обращается пес коту.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что глава КНДР Ким Чен Ын пришел в женскую сауну и стал героем мемов.