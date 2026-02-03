Магия любви в год Лошади: кто из знаков китайского гороскопа будет самыми счастливыми на День святого Валентина

Этих счастливчиков ждут приятные сюрпризы на День влюбленных

По китайскому календарю год Красной Огненной Лошади наступит только 17 февраля. Астрологи уже сделали прогнозы, кому из знаков китайского гороскопа особенно повезет на День святого Валентина.

"Телеграф" рассказывает о знаках восточного гороскопа, для которых 14 февраля станет самым счастливым днем.

Как оказалось, в списке счастливчиков три знака китайского гороскопа — Собака, Тигр и Коза. Об этом пишет China Explorer Tour.

Собака

Для Собаки 2026 год — это время гармонии и внутреннего покоя, а 14 февраля станет пиковой точкой. Те представители знака, кто уже в паре, ожидайте максимального эмоционального сближения в День влюбленных. Он по настоящему станет вашим днем — вы ощутите поддержку, понимание и взаимность в чувствах. А для одиноких существует высокая вероятность встретить человека, с которым возникнет мгновенное чувство "родственной души".

Тигр

В День святого Валентина вы ощутите невероятную уверенность в себе, перед которой будет сложно устоять. У тех Тигров, кто уже имеет вторую половинку, ожидается разгорания огня страсти. Ваши отношения могут выйти на совершенно новый уровень, а свидания в этот день могут поразить своей романтичностью. Для одиноких Тигров звезды советуют отправиться в людное место, именно там есть шанс на интересное знакомство, которое может перерасти во что-то большее.

Коза

Праздник святого Валентина станет для вас временем нежности и исполнения желаний. Если до этого на личном фронте было затишье, то 14 февраля все может резко измениться. Для тех, кто в паре, сейчас лучшее время, чтобы забыть все обиды и начать с чистого листа строить отношения вашей мечты. А для одиноких звезды советуют оглянуться вокруг — возможно в вашем окружении есть человек, который к вам неравнодушен. День Валентина — отличный момент, чтобы сделать шаг навстречу.

