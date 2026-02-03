Магія кохання у рік Коня: хто зі знаків китайського гороскопу буде найщасливішим у День святого Валентина

На цих щасливчиків чекають приємні сюрпризи на День закоханих

За китайським календарем рік Червоного Вогняного Коня настане лише 17 лютого. Астрологи вже зробили прогнози, кому із знаків китайського гороскопа особливо пощастить на День святого Валентина.

"Телеграф" розповідає про знаки східного гороскопа, для яких 14 лютого стане найщасливішим днем.

Як виявилося, у списку щасливчиків три знаки китайського гороскопа — Собака, Тигр і Коза. Про це пише China Explorer Tour.

Собака

Для Собаки 2026 рік – це час гармонії та внутрішнього спокою, а 14 лютого стане піковою точкою. Ті представники знаку, хто вже в парі, чекайте на максимальне емоційне зближення у День закоханих. Він по-справжньому стане вашим днем — ви відчуєте підтримку, розуміння та взаємність у почуттях. А для одиноких існує висока ймовірність зустріти людину, з якою виникне миттєве почуття "родинної душі".

Тигр

У День святого Валентина ви відчуєте неймовірну впевненість у собі, перед якою буде важко встояти. У Тигрів, хто вже має другу половинку, очікується розгоряння вогню пристрасті. Ваші стосунки можуть вийти на зовсім новий рівень, а побачення цього дня можуть вразити своєю романтичністю. Для самотніх Тигрів зірки радять вирушити у людне місце, саме там є шанс на цікаве знайомство, яке може перерости у щось більше.

Коза

Свято Валентина стане для вас часом ніжності та виконання бажань. Якщо раніше на особистому фронті було затишшя, то 14 лютого все може різко змінитися. Для тих, хто в парі, зараз найкращий час, щоб забути всі образи та почати з чистого аркуша будувати стосунки вашої мрії. А для самотніх зірки радять озирнутися довкола — можливо у вашому оточенні є людина, яка до вас небайдужа. День Валентина – чудовий момент, щоб зробити крок назустріч.

Раніше "Телеграф" розповідав, які три знаки східного гороскопу чекають на нові виклики в лютому 2026 року. Дізнайтеся, що на вас чекає — кар’єрний ривок чи провал.