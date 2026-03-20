Каникулы за "копейки". Как устроить ребенку незабываемое путешествие с бюджетом до 2 тыс. гривен
В большинстве школ Украины начинаются весенние каникулы и родители ищут способы сделать это время интересным для ребенка. Незабываемое путешествие можно устроить, даже если денег мало.
"Телеграф" предлагает интересную поездку с ребенком из Киева с бюджетом до 2 тысяч гривен — в этнографический комплекс "Украинское село". Он расположен недалеко от столицы по адресу: Киевская область, Бучанский район, село Бузова, ул. Поляна Лесная, 60. Это всего в 15 км от Киева в направлении Житомира.
На территории есть зоопарк, где живут поросята, пони, ослы, олени, овцы, козы, кролики и разнообразные птицы (даже павлин). Также можно посетить тропические теплицы. Вход в зоопарк – 100 гривен для детей и 150 для взрослых.
В теплицах можно увидеть растения из семейства банановых, цитрусовых, инжирных и других пород. Посещение теплиц для школьников стоит 80 гривен за 20 минут, для взрослых – 110 гривен.
Этнографический комплекс проводит мастер-классы, интересные как для детей, так и для взрослых. Например, на ближайшую субботу и воскресенье запланированы обучения по изготовлению свечей к Пасхе и Вербному воскресенью, кукол-мотанок и даже мастер-класс кузнечного дела в кузнице, и штамповка ткани (традиционная выбойка). Стоимость мастер-классов — 300-400 грн.
Кроме того, "Украинское село" — это прежде всего музей под открытым небом. Там можно увидеть шесть старинных и аутентичных домов 19 века: Среднее Приднепровье, Слобожанщина, Полесье, Подолье, Юг, Карпаты. Это станет интересным опытом для школьников, которые интересуются историей или хотят увидеть, как жили их предки.
На территории есть гостиница и глемпинг (для теплого времени года), однако уложиться в бюджет в 2000 гривен с ночевкой не получится. Без собственного авто из Киева можно добраться на автобусе №773 Киев-Николаевка, который отправляется от станции метро "Святошин" (стоимость билета около 50 гривен). Следует отметить, что если ехать из других регионов, дорога обойдется дороже.
