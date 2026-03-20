Канікули за "копійки". Як влаштувати дитині незабутню подорож з бюджетом до 2 тис. гривень

В більшості шкіл України починаються весняні канікули й батьки шукають способи зробити цей час цікавим для дитини. Незабутню подорож можна влаштувати навіть, якщо коштів обмаль.

"Телеграф" пропонує цікаву поїздку з дитиною з Києва з бюджетом до 2 тисяч гривень — в етнографічний комплекс "Українське село". Він розташований неподалік столиці за адресою: Київська область, Бучанський район, село Бузова, вул. Поляна Лісова, 60. Це всього лише за 15 км від Києва в напрямку Житомира.

Не території є зоопарк, де живуть поросята, поні, віслюки, олені, вівці, кози, кролики та різноманітні птахи (навіть павич). Також можна відвідати тропічні теплиці. Вхід у зоопарк — 100 гривень для дітей та 150 для дорослих.

У теплицях можна побачити рослини з родини бананових, цитрусових, інжирних та інших порід. Відвідування теплиць для школярів коштує 80 гривень за 20 хвилин, для дорослих — 110 гривень.

Етнографічний комплекс проводить майстер-класи, які будуть цікаві як для дітей, так і для дорослих. Наприклад, на найближчу суботу та неділю заплановані навчання з виготовлення свічок до Великодня та до Вербної неділі, ляльки-мотанки та навіть з ковальства у кузні, та штампування тканини (традиційна вибійка). Вартість майстеркласів — 300-400 грн.

Крім того, "Українське село" — це перш за все музей просто неба. Там можна побачити шість старовинних та автентичних хат 19 століття: Середня Наддніпрянщина, Слобожанщина, Полісся, Поділля, Південь, Карпати. Це стане цікавим досвідом для школярів, які цікавляться історією, або хочуть побачити, як жили їхні предки.

На території є готель та глемпінг (для теплої пори року), однак вкластися у бюджет з 2000 гривень з ночівлею не вийде. Без власного авто з Києва можна добратись на автобусі №773 Київ-Миколаївка який відправляється від станції метро "Святошин" (вартість квитка близько 50 гривень). Варто зазначити, що якщо їхати з інших регіонів, дорога обійдеться дорожче.

