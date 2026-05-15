Конец мая порадует Киев большими плюсами: когда может ударить летняя жара

Весенняя прохлада с дождями наконец-то отступит

Жителям Киева следует готовить легкую одежду и солнцезащитные очки. После периода нестабильной погоды в столицу сует волна аномального тепла.

Об этом свидетельствуют данные технологии прогнозирования Google DeepMind WeatherNext 2. "Телеграф" расскажет поподробнее.

Примечание : Этот материал подготовлен на основе анализа данных системы WeatherNext 2. Прогноз является расчетным сценарием и носит ознакомительный характер. Официальные предупреждения об опасных погодных явлениях и уточненных данных смотрите на ресурсах Укргидрометцентра.

Когда ждать "температурный взрыв"

Начало теплого периода будет умеренным. 15 мая ожидается около +21°C. Небо будет переменчивым, возможны небольшие дожди, которые еще будут напоминать о весне.

Температура стабилизируется на отметках +23…+24°C с 16 по 19 мая. Осадки практически прекратятся, а солнце все чаще будет появляться из-за облаков.

А 20 мая в столице ощутимо потеплеет. Столбики термометров поднимутся до +26°C. Воздух станет более сухим, а ветер мягким.

Пик жары — "июль" среди мая

Настоящая погодная аномалия ждет киевлян в конце рабочей недели. В четверг и пятницу, 21-22 мая, Киев накроет волна субтропического воздуха.

Температура днем подскочит до +29°C, а на солнце показатели могут пересечь отметку в +30…+31°C. Это значительно выше климатической нормы для мая и больше напоминает разгар июля.

Будут ли осадки

Дожди, докучавшие киевлянам в начале месяца, примут паузу. Погода в западных областях С 16 по 22 мая вероятность значительных осадков минимальна. Лишь 15 мая возможен кратковременный мелкий дождь, который не помешает прогулкам.