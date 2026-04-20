Прогнозы погоды могут быть разными. Что такое WeatherNext 2 от Google

Новые технологии способны сразу учитывать влажность, точку росы и порывы ветра в своих анализах

Погодные условия меняются регулярно (особенно локальные), и часто стандартные сервисы не успевают за обновлениями. Однако с внедрением нейросетей следить за изменениями стало проще.

Одной из таких моделей является WeatherNext 2 от Google. "Телеграф" рассказывает о том, чем полезен сервис.

WeatherNext 2 работает на базе ИИ моделей GraphCast и Functional Generative Networks (FGN) и не просто говорит "будет +10", сервис моделирует 100 вариантов развития событий и выбирает наиболее вероятный сценарий столкновения воздушных масс.

Это позволяет узнавать о погоде более точечно и точно.

Как это работает

Модель видит город не как одну точку, а как сетку. Это позволяет предсказать, что туча задержится над правым берегом дольше, чем над левым. Система учитывает влажность, точку росы и порывы ветра, выдавая "реальную температуру", которая часто важнее цифр на градуснике.

Также WeatherNext 2 может предсказывать различные аномалии. Такие модели первыми "видят" мокрый снег посреди весны или пылевые бури.

Пример прогноза погоды от WeatherNext 2

Стоит отметить, что сообщения от ИИ — это всегда набор из вероятностей, которые проходят через тысячи симуляций. Затем пользователю выдается наиболее вероятный сценарий с процентным соотношением.

Важно: расчеты от нейросетей — это дополнительный аналитический слой, который помогает глубже понять детали прогноза. Базовым и единственным официальным источником прогнозов погоды в Украине является "Укргидрометцентр".

Где смотреть прогнозы

"Телеграф" использует прогноз от WeatherNext 2, как один из дополнительных инструментов в своих материалах. Также пользователи могут лично оценить сервис, который встроен, например, в ИИ от Google под названием Gemini

