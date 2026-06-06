Как сохранить петрушку свежей до месяца: способ, о котором знают не все

Петрушка быстро вянет и часто ее приходится выбрасывать

Петрушка — одна из самых популярных зеленых приправ на кухне. Но, как и вся остальная зелень, она чувствительна к влаге и бактериям, и быстро портится. Достаточно нескольких дней в холодильнике без подготовки — и петрушка теряет цвет, аромат и вкус.

Рассказываем, как этого избежать и хранить петрушку свежей до целого месяца.

Как сохранить петрушку свежей надолго

Вам понадобятся пищевая сода, вода, стеклянная банка и бумажное полотенце.

Налейте в миску воду и добавьте столовую ложку пищевой соды. Погрузите петрушку в раствор на несколько минут. Раствор уничтожит бактерии и загрязнения, которые ускоряют порчу зелени. Хорошо промойте петрушку чистой водой, меняя ее три раза. Дайте петрушке слегка просохнуть. Затем положите на дно стеклянной банки бумажное полотенце — оно будет впитывать лишнюю влагу. Сложите нарезанную или целую петрушку в банку, закройте крышкой и поставьте в холодильник.

Этот простой метод позволяет сохранить зелень свежей, ароматной и зелёной на протяжении трех-четырех недель, утверждается на портале Superzena.

Как заморозить петрушку

Если вы знаете, что в ближайшее время петрушка не потребуется для приготовления блюд, ее можно заморозить.

Промойте зелень и хорошо обсушите. При желании можно бланшировать ее: на несколько секунд опустить в кипящую воду, а затем сразу переложить в ледяную. Нарежьте петрушку, разложите по пакетам или контейнерам и отправьте в морозильную камеру.

Петрушку можно замораживать и сушить. Фото сгенерировано ИИ

В морозилке петрушка хранится несколько месяцев.

Как засушить петрушку

Сушеная петрушка — еще один надежный способ сохранить зелень. Вымойте ее, промокните полотенцем и оставьте сохнуть в темном, хорошо проветриваемом месте на несколько дней. Готовую сушеную зелень храните в герметичном контейнере вдали от влаги. В таком виде петрушка останется ароматной круглый год.