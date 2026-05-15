Кінець травня порадує Київ великими "плюсами": коли може вдарити літня спека

Весняна прохолода з дощами нарешті відступить

Жителям Києва варто готувати легкий одяг та сонцезахисні окуляри. Після періоду нестабільної погоди до столиці суне хвиля аномального тепла.

Про це свідчать дані технології прогнозування Google DeepMind WeatherNext 2. "Телеграф" розповість детальніше.

Примітка: Цей матеріал підготовлено на основі аналізу даних системи WeatherNext 2. Прогноз є розрахунковим сценарієм і має ознайомлювальний характер. Офіційні попередження про небезпечні погодні явища та уточнені дані дивіться на ресурсах Укргідрометцентру.

Коли чекати на "температурний вибух"

Початок теплого періоду буде помірним. 15 травня очікується близько +21°C. Небо буде мінливим, можливі локальні невеликі дощі, які ще нагадуватимуть про весну.

Температура стабілізується на позначках +23…+24°C з 16 по 19 травня. Опади практично припиняться, а сонце дедалі частіше з’являтиметься з-за хмар.

А 20 травня у столиці відчутно потеплішає. Стовпчики термометрів піднімуться до +26°C. Повітря стане сухішим, а вітер — лагідним.

Пік спеки — "липень" серед травня

Справжня погодна аномалія чекає на киян наприкінці робочого тижня. У четвер та п'ятницю, 21-22 травня, Київ накриє хвиля субтропічного повітря.

Температура вдень підскочить до +29°C, а на сонці показники можуть перетнути позначку у +30…+31°C. Це значно вище за кліматичну норму для травня і більше нагадує розпал липня.

Чи будуть опади

Дощі, які докучали киянам на початку місяця, візьмуть паузу. З 16 по 22 травня ймовірність значних опадів мінімальна. Лише 15 травня можливий короткочасний дрібний дощ, який не завадить прогулянкам.