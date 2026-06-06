Палатки запрещены? Киевский метрополитен поставил точку в болезненном вопросе

Во время тревоги нужно брать только необходимые вещи

Использование палаток в киевском метро во время тревоги действительно может противоречить действующим нормам. Об этом "Телеграфу" сообщили в ответе на запрос в Киевском метрополитене.

В документе говорится, что подземные станции метро выполняют две функции — перевозку пассажиров в метро и работают как укрытие во время тревоги. При этом должна быть обеспечена бесперебойная работа станций в виде укрытия.

"На сегодняшний день Приложением Б Государственных строительных норм Украины "Защитные сооружения гражданской защиты" ДБН В.2.2-5:2023 установлены нормы минимальной площади на одного человека в основном помещении для укрытия", — говорится в ответе.

Заметим, что минимальная площадь основного помещения на одного человека составляет 0,6 м². При этом высота помещения должна быть не менее 2 метров, а полезный объем воздуха — не менее 1,5 м³ на человека.

Ответ метрополитена

Ответ метрополитена

В компании подчеркнули, что те, кто приходят в укрытие, могут иметь с собой только необходимые вещи, двусуточный запас продуктов. При этом запрещается приносить в сооружения легковоспламеняющиеся вещества и громоздкие вещи, которые могут препятствовать размещению людей. Под последнее вполне могут попадать и палатки, особенно если они превышают указанные нормы.

Люди с палатками в метро 24 января 2026 года. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Отметим, что нормы на одного человека в 0,6 м² — это относительно площади помещения и в соответствии с противопожарной безопасностью, то есть это не конкретная цифра площади, которую может занимать один человек.

"Вместе с этим размещение личных вещей населения в укрытии не должно создавать препятствий для передвижения людей, работы станции и обеспечения путей эвакуации (…) На предприятии также отмечают важность соблюдения взаимоуважения, ответственности и необходимости учитывать потребности других людей", — добавили в коммунальном предприятии.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сделать станции киевского метро более безопасными.