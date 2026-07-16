Трагическая гибель в переходе: как выглядит могила актера Линецкого, которому было всего 42

Обстоятельства его гибели долгое время оставались предметом обсуждений

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В этот день, 16 июля, исполняется 12 лет со дня смерти заслуженного артиста Украины Виталия Линецкого — актера театра и кино, которого зрители помнят по ролям в лентах "День рождения Буржуя", "Золотая лихорадка" и т.д. Его жизнь оборвалась в 42 года.

"Телеграф" рассказывает, чем запомнился Виталий Линецкий, при каких обстоятельствах он погиб и где нашел свой последний покой.

Будущий актер родился в 1971 году в Ивано-Франковске. После школы поступил в Киевский университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, где получил профессиональное актерское образование.

Виталий Линецкий. Фото: bezkino.com

Первым местом его работы стал Ивано-Франковский музыкально драматический театр имени Ивана Франко. Там молодой актер выходил на сцену в спектаклях "Наймичка", "Титаровна" и "Дружба". Затем переехал в Киев и присоединился к труппе Театра юного зрителя на Липках, где проработал несколько лет.

С середины 1990-х Линецкий стал одним из ведущих актеров Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра. Именно на этой сцене он работал до последних дней жизни.

Как погиб Виталий Линецкий

Утром 16 июля 2014 Виталия Линецкого нашли без признаков жизни в подземном переходе на улице Елены Телиги в Киеве, неподалеку от Кирилловской церкви.

Виталий Линецкий. Фото: facebook

Сначала правоохранители не исключали криминальную версию и открыли соответствующее производство. Однако в ходе расследования признаков насильственной смерти не было обнаружено.

Впоследствии было установлено, что причиной трагедии стал несчастный случай. По данным следствия, актер сидел на парапете у входа в подземный переход, потерял равновесие, упал и покатился по бетонной лестнице, получив смертельные травмы. Записи камер видеонаблюдения подтвердили, что в момент падения он находился сам.

Где похоронен актер

Виталия Линецкого похоронили на Берковецком кладбище в Киеве. На его могиле установили необычный мемориал, напоминающий театральную композицию. Центральной частью стал высокий цилиндрический монумент с колоннами, украшенный афишами спектаклей, в которых играл артист.

Могила Виталия Линецкого. Фото: "Википедия"

Рядом расположена скульптура самого Линецкого — в кепке и с рюкзаком. Авторы мемориала изобразили его так, словно он поднимается по лестнице к театральным афишам.

Могила Виталия Линецкого. Фото: OBOZ.UA

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