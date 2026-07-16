Трагічна загибель у переході: як виглядає могила актора Лінецького, якому було лише 42

Обставини його загибелі довго залишалися предметом обговорень

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Цього дня, 16 липня, минає 12 років із дня смерті заслуженого артиста України Віталія Лінецького — актора театру та кіно, якого глядачі пам'ятають за ролями у стрічках "День народження Буржуя", "Золота лихоманка" тощо. Його життя обірвалося у 42 роки.

"Телеграф" розповідає, чим запам'ятався Віталій Лінецький, за яких обставин він загинув і де знайшов свій останній спочинок.

Майбутній актор народився у 1971 році в Івано-Франківську. Після школи вступив до Київського університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, де здобув професійну акторську освіту.

Віталій Лінецький. Фото: bezkino.com

Першим місцем його роботи став Івано-Франківський музично-драматичний театр імені Івана Франка. Там молодий актор виходив на сцену у виставах "Наймичка", "Титарівна" та "Дружба". Згодом переїхав до Києва і приєднався до трупи Театру юного глядача на Липках, де пропрацював кілька років.

Із середини 1990-х Лінецький став одним із провідних акторів Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра. Саме на цій сцені він працював до останніх днів життя.

Як загинув Віталій Лінецький

Вранці 16 липня 2014 року Віталія Лінецького знайшли без ознак життя у підземному переході на вулиці Олени Теліги у Києві, неподалік Кирилівської церкви.

Віталій Лінецький. Фото: facebook

Спочатку правоохоронці не виключали кримінальну версію та відкрили відповідне провадження. Однак під час розслідування ознак насильницької смерті не виявили.

Згодом було встановлено, що причиною трагедії став нещасний випадок. За даними слідства, актор сидів на парапеті біля входу до підземного переходу, втратив рівновагу, впав і покотився бетонними сходами, отримавши смертельні травми. Записи камер відеоспостереження підтвердили, що в момент падіння він перебував сам.

Де похований актор

Віталія Лінецького поховали на Берковецькому кладовищі у Києві. На його могилі встановили незвичайний меморіал, який нагадує театральну композицію. Центральною частиною став високий циліндричний монумент із колонами, прикрашений афішами вистав, у яких грав артист.

Могила Віталія Лінецького. Фото: "Вікіпедія"

Поряд розташована скульптура самого Лінецького — у кепці та з наплічником. Автори меморіалу зобразили його так, ніби він піднімається сходами до театральних афіш.

Могила Віталія Лінецького. Фото: OBOZ.UA

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