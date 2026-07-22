Делайте сразу двойную порцию: хрустящие кабачки по-корейски станут хитом зимы (видео)

Пикантные закуски из кабачков на зиму

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Кабачок – это универсальный овощ с нежной текстурой и нейтральным вкусом, из которого готовят множество блюд: его жарят, запекают, добавляют в рагу, маринуют, а также тушат в сметане для получения нежного домашнего блюда. Кроме традиционных рецептов, кабачки часто используют для зимних заготовок, в частности в виде пикантных салатов с пряными специями, вдохновленными корейской кухней. Сегодня предлагаем приготовить кабачки по-корейски на зиму – ароматный, яркий и хрустящий салат, который станет отличным дополнением к мясу, рыбе или обычному ужину. Чтобы заготовка получилась удачной, следует выбирать молодые кабачки с тонкой кожурой и без крупных семян, сочную морковь, мясистый перец и качественное рафинированное масло – именно от свежести овощей зависит текстура и вкус готового салата. Рецептом с нами поделились на TikTok-странице "beautifulathome".

Как приготовить кабачки по-корейски

Ингредиенты:

кабачки – 1,5 кг;

морковь – 500 г;

болгарский перец – 500 г;

базилик – по вкусу;

чеснок – 2 головки;

соль – 2 ст. л.;

сахар – 4 ст. л.;

приправа для корейской моркови – 2 ст. л. (или кориандр – 1 ч. л. и паприка – 1 ст. л.);

растительное масло – 80 мл;

уксус 9% – 80 мл;

Способ приготовления:

Вымыть кабачки, удалить лишнюю влагу и нарезать тонкой соломкой или натереть на терке для корейской моркови. Морковь натереть аналогичным способом, болгарский перец очистить от семян и нарезать тонкими полосками, чеснок измельчить. Переложить подготовленные кабачки, морковь и перец в глубокую миску. Добавить измельченный базилик и чеснок, перемешать овощи. Добавить соль, сахар и приправу для корейской моркови или смесь паприки с кориандром. Тщательно перемешайте, чтобы специи равномерно распределились между овощами. Влить масло и уксус, еще раз перемешать салат и оставить на 20-30 минут, чтобы кабачки пустили сок и хорошо пропитались маринадом. Разложить салат в предварительно стерилизованные банки, плотно утрамбовать овощи и залить образовавшимся соком. Накрыть крышками. Простерилизовать банки с салатом в кастрюле с водой в течение 10-15 минут в зависимости от объема тары. Закрутить крышки, перевернуть банки вверх дном и оставить до полного охлаждения. Перенести готовую консервацию в холодное темное место для хранения.

Как и с чем подавать

Кабачки по-корейски прекрасно подходят как холодная закуска или овощной гарнир к основным блюдам. Их можно подавать к запеченному мясу, шашлыку, рыбе, картофелю или крупам. Перед подачей салата можно украсить свежей зеленью, добавить немного кунжута или несколько капель ароматного масла для более насыщенного вкуса. По желанию остроту можно изменить, добавив больше паприки, молотого перца или чили.

Кабачки по-корейски на зиму – это простая и вкусная заготовка, которая помогает сохранить летний аромат овощей даже в холодное время года. Благодаря правильному маринаду кабачки остаются хрустящими, а специи придают салату насыщенный вкус и приятный аромат. Такой рецепт легко адаптировать под свои предпочтения, меняя состав пряностей или добавляя любимые овощи.