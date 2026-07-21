Освежает лучше "Мохито": компот из базилика, ради которого вы будете ждать лето (видео)

Базилик – это ароматное пряное растение из семейства глухокропивых, которое чаще всего используют в салатах, соусах, пасте, консервации и домашних напитках.

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В разных кухнях мира его ценят за насыщенный аромат и способность придавать блюдам свежие, немного сладковатые нотки. А сегодня предлагаем приготовить необычный компот из базилика – легкий, ароматный и очень освежающий напиток, который станет прекрасной альтернативой привычным летним компотам. Для приготовления лучше выбирать свежие молодые листья базилика без пятен и повреждений: именно они имеют нежнейший аромат, а фиолетовый сорт придаст напитку не только вкусу, но и красивому оттенку. Рецептом с нами поделились на TikTok-странице "viktoriia_chui".

Как приготовить компот из базилика

Ингредиенты:

свежие листья базилика — 50-70 г;

вода — 2 л;

сахар — 150-200 г;

лимон – 1 шт.;

яблоко или груша – 1–2 шт. по желанию.

Способ приготовления:

Промыть листья базилика под проточной водой и обсушить, чтобы избавиться от лишней влаги. Для более насыщенного вкуса использовать большее количество листьев, а для более нежного аромата – молодые побеги. Налить воду в кастрюлю, довести до кипения, добавить сахар и перемешать до полного растворения. Количество сахара регулировать в зависимости от желаемой сладости напитка. Добавить листья базилика в горячую воду, снять кастрюлю с огня и оставить настаиваться на 10–20 минут под крышкой. Не варить базилик долго, ведь длительная термическая обработка может сделать аромат менее выразительным. Добавить сок лимона или несколько долек цитруса, чтобы подчеркнуть свежесть напитка и сделать вкус более ярким. При желании положить кусочки яблока или груши для легкой фруктовой нотки. Процедить компот через сито, охладить и подать на стол. Для хранения перелить напиток в чистую емкость и хранить в холодильнике.

Как и с чем подавать

Компот из базилика лучше подавать хорошо охлажденным, с кубиками льда и долькой лимона или лайма. Для праздничной подачи можно добавить свежие листья базилика, мяту или тонкие ломтики фруктов. Напиток сочетается с легкими летними блюдами, салатами, выпечкой, десертами с ягодами и фруктами. Если хочется сделать вкус более интересным, в стакан перед подачей можно добавить немного газировки – получится домашний освежающий напиток, похожий на лимонад.

Компот из базилика – простой способ разнообразить летнее меню и открыть для себя необычный вкус знакомого растения. Благодаря свежему аромату базилика, легкой цитрусовой кислинке и возможности добавлять фрукты, этот напиток легко адаптировать под собственные предпочтения. Стоит приготовить его хотя бы раз в сезон, чтобы убедиться, насколько интересен домашний компот.