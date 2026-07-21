Освежает лучше "Мохито": компот из базилика, ради которого вы будете ждать лето (видео)
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Базилик – это ароматное пряное растение из семейства глухокропивых, которое чаще всего используют в салатах, соусах, пасте, консервации и домашних напитках.
В разных кухнях мира его ценят за насыщенный аромат и способность придавать блюдам свежие, немного сладковатые нотки. А сегодня предлагаем приготовить необычный компот из базилика – легкий, ароматный и очень освежающий напиток, который станет прекрасной альтернативой привычным летним компотам. Для приготовления лучше выбирать свежие молодые листья базилика без пятен и повреждений: именно они имеют нежнейший аромат, а фиолетовый сорт придаст напитку не только вкусу, но и красивому оттенку. Рецептом с нами поделились на TikTok-странице "viktoriia_chui".
Как приготовить компот из базилика
Ингредиенты:
- свежие листья базилика — 50-70 г;
- вода — 2 л;
- сахар — 150-200 г;
- лимон – 1 шт.;
- яблоко или груша – 1–2 шт. по желанию.
Способ приготовления:
- Промыть листья базилика под проточной водой и обсушить, чтобы избавиться от лишней влаги. Для более насыщенного вкуса использовать большее количество листьев, а для более нежного аромата – молодые побеги.
- Налить воду в кастрюлю, довести до кипения, добавить сахар и перемешать до полного растворения. Количество сахара регулировать в зависимости от желаемой сладости напитка.
- Добавить листья базилика в горячую воду, снять кастрюлю с огня и оставить настаиваться на 10–20 минут под крышкой. Не варить базилик долго, ведь длительная термическая обработка может сделать аромат менее выразительным.
- Добавить сок лимона или несколько долек цитруса, чтобы подчеркнуть свежесть напитка и сделать вкус более ярким. При желании положить кусочки яблока или груши для легкой фруктовой нотки.
- Процедить компот через сито, охладить и подать на стол. Для хранения перелить напиток в чистую емкость и хранить в холодильнике.
Как и с чем подавать
Компот из базилика лучше подавать хорошо охлажденным, с кубиками льда и долькой лимона или лайма. Для праздничной подачи можно добавить свежие листья базилика, мяту или тонкие ломтики фруктов. Напиток сочетается с легкими летними блюдами, салатами, выпечкой, десертами с ягодами и фруктами. Если хочется сделать вкус более интересным, в стакан перед подачей можно добавить немного газировки – получится домашний освежающий напиток, похожий на лимонад.
Компот из базилика – простой способ разнообразить летнее меню и открыть для себя необычный вкус знакомого растения. Благодаря свежему аромату базилика, легкой цитрусовой кислинке и возможности добавлять фрукты, этот напиток легко адаптировать под собственные предпочтения. Стоит приготовить его хотя бы раз в сезон, чтобы убедиться, насколько интересен домашний компот.