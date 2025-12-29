Больше не нужно ломать голову. Главные хиты подарков на Новый год, которые сделают вашего ребенка счастливым в 2026-м
Главное — это внимание к увлечениям ребенка
Приближается 2026 год — год Красной Огненной Лошади по восточному календарю. Этот символ олицетворяет энергию, движение и стремление к новым вершинам. Чтобы праздник стал незабываемым, важно подобрать подарок, который не только порадует ребенка, но и будет соответствовать его возрастным интересам.
В этом году актуальны как классические игрушки, так и технологичные новинки. "Телеграф" собрал лучшие идеи подарков для детей всех возрастов и на любой кошелек.
Малыши (от 0 до 3 лет)
Для самых маленьких важно выбирать безопасные подарки, способствующие сенсорному развитию и моторике.
- Сенсорные и развивающие игрушки: мягкие кубики, сортеры, пирамидки и музыкальные коврики.
- Символ года: мягкая игрушка-лошадка из гипоаллергенных материалов станет отличным спутником для сна.
- Толокары и качалки: детские лошадки-качалки идеально вписываются в тематику 2026 года.
Дошкольники (от 4 до 6 лет)
В этом возрасте дети активно познают мир через сюжетно-ролевые игры и творчество.
- Наборы для творчества: роспись елочных шаров с изображением лошадки, наборы для лепки или рисования светом.
- Интерактивные питомцы: роботы-собаки или лошадки, которые реагируют на прикосновения и команды.
- Сюжетные наборы: кухни, мастерские, домики для кукол или гаражи для машин.
Младшие школьники (от 7 до 11 лет)
Для детей этого возраста на первый план выходят хобби, конструирование и первые гаджеты.
- Конструкторы: LEGO по-прежнему остается одним из самых желанных подарков, включая тематические наборы по Minecraft.
- Научные опыты: наборы для химических экспериментов, выращивания кристаллов или изучения космоса.
- Гаджеты для учебы и отдыха: умные колонки, детские смарт-часы или графические планшеты.
Подростки (от 12 до 17 лет)
Выбор подарка для подростка требует внимания к его индивидуальности и современным трендам.
- Электроника: беспроводные наушники, игровые приставки (PlayStation, Xbox), смартфоны последних моделей или портативные аккумуляторы.
- Впечатления: билеты на концерт любимого исполнителя, поход в квест-рум или на мастер-класс по интересам.
- Стиль и уют: фотоаппараты мгновенной печати, стайлеры для волос, брендовые рюкзаки или стильный мерч.
