Больше не нужно ломать голову. Главные хиты подарков на Новый год, которые сделают вашего ребенка счастливым в 2026-м

Главное — это внимание к увлечениям ребенка

Приближается 2026 год — год Красной Огненной Лошади по восточному календарю. Этот символ олицетворяет энергию, движение и стремление к новым вершинам. Чтобы праздник стал незабываемым, важно подобрать подарок, который не только порадует ребенка, но и будет соответствовать его возрастным интересам.

В этом году актуальны как классические игрушки, так и технологичные новинки. "Телеграф" собрал лучшие идеи подарков для детей всех возрастов и на любой кошелек.

Малыши (от 0 до 3 лет)

Для самых маленьких важно выбирать безопасные подарки, способствующие сенсорному развитию и моторике.

Сенсорные и развивающие игрушки: мягкие кубики, сортеры, пирамидки и музыкальные коврики.

мягкие кубики, сортеры, пирамидки и музыкальные коврики. Символ года: мягкая игрушка-лошадка из гипоаллергенных материалов станет отличным спутником для сна.

мягкая игрушка-лошадка из гипоаллергенных материалов станет отличным спутником для сна. Толокары и качалки: детские лошадки-качалки идеально вписываются в тематику 2026 года.

Ребенок на толокаре. Фото: lolo.com.ua

Дошкольники (от 4 до 6 лет)

В этом возрасте дети активно познают мир через сюжетно-ролевые игры и творчество.

Наборы для творчества: роспись елочных шаров с изображением лошадки, наборы для лепки или рисования светом.

роспись елочных шаров с изображением лошадки, наборы для лепки или рисования светом. Интерактивные питомцы: роботы-собаки или лошадки, которые реагируют на прикосновения и команды.

роботы-собаки или лошадки, которые реагируют на прикосновения и команды. Сюжетные наборы: кухни, мастерские, домики для кукол или гаражи для машин.

Детский игровой набор автотрек. Фото: autovalom.com.ua

Младшие школьники (от 7 до 11 лет)

Для детей этого возраста на первый план выходят хобби, конструирование и первые гаджеты.

Конструкторы: LEGO по-прежнему остается одним из самых желанных подарков, включая тематические наборы по Minecraft.

LEGO по-прежнему остается одним из самых желанных подарков, включая тематические наборы по Minecraft. Научные опыты: наборы для химических экспериментов, выращивания кристаллов или изучения космоса.

наборы для химических экспериментов, выращивания кристаллов или изучения космоса. Гаджеты для учебы и отдыха: умные колонки, детские смарт-часы или графические планшеты.

Графический планшет для ребенка. Фото: 100grn.com.ua

Подростки (от 12 до 17 лет)

Выбор подарка для подростка требует внимания к его индивидуальности и современным трендам.

Электроника: беспроводные наушники, игровые приставки (PlayStation, Xbox), смартфоны последних моделей или портативные аккумуляторы.

беспроводные наушники, игровые приставки (PlayStation, Xbox), смартфоны последних моделей или портативные аккумуляторы. Впечатления: билеты на концерт любимого исполнителя, поход в квест-рум или на мастер-класс по интересам.

билеты на концерт любимого исполнителя, поход в квест-рум или на мастер-класс по интересам. Стиль и уют: фотоаппараты мгновенной печати, стайлеры для волос, брендовые рюкзаки или стильный мерч.

Квест-рум для подростков. Фото: xroom.com.ua

