"Все ли депутаты за Украину? Не могу вам ответить": новая глава Запорожья об ОПЗЖ, Зеленском и переселенцах

Город возглавила не боящаяся вызовов местная депутат Регина Харченко.

Прифронтовое Запорожье еще до полномасштабного вторжения РФ осталось без городского головы. Избранный на местных выборах в 2022 г. Владимир Буряк сложил полномочия из-за недоразумению внутри городского совета. Как рассказывают источники "Телеграфа" в политических кругах города, мэр стал слишком самостоятельным, что не всем нравилось.

Но назначить новые выборы так и не вышло. И пока в стране война у Запорожья будет исполняющим обязанности мэра. С конца апреля эту роль исполняет местная депутат, а теперь секретарь горсовета Регина Харченко.

Ей 34 года, юрист, адвокат. Возглавляла фракцию "Слуга народа" (СН) в горсовете Запорожья, но потеряла этот статус после получения новой должности. Не все были в восторге, ведь де-факто Харченко рекомендовал на и. о. мэра глава области, известный мэр Мелитополя Иван Федоров. Голосование за назначение депутата, конечно, проходило в местном совете. Но поддержка Федорова оказала значительное влияние.

"Телеграф" лично встретился с Харченко в ее новом кабинете в Запорожье. Мы побеседовали о том, как ей удалось получить такую должность, к каким неприятностям это привело и чем живет город на расстоянии в 30 км от российских оккупантов.

"На меня никто не влияет"

— Ваше назначение действительно стало немного неожиданным, как для такого индустриального города. Не жалеете ли вы, что согласились на эту должность?

— Я вам отвечу по-философски. В этой жизни есть некоторые непредсказуемые обстоятельства и возможности. И от каждого человека зависит, готов ли он эти вызовы принимать, чтобы потом не сожалеть, что он их не использовал.

Я больше из той категории людей, которые принимают вызовы. Я не жалею, это бесценный опыт. И уверена, что за этот месяц работы мы максимум включились в процессы. Мы поняли, в каком направлении мы двигаемся. Мы, знаете, пролистали арку бездействия, которая была в течение последних пяти месяцев. Потому что уже через первый месяц мы провели первое публичное заседание исполнительного комитета, где рассмотрели более 200 вопросов. К сожалению, с начала года это не было сделано. Мы провели первую сессию городского совета, где было рассмотрено также более 200 вопросов. Выделили сразу 50 млн. грн. на дроны. Максимум, что мы могли сделать, мы сделали. И это, я думаю, хороший старт для всей зашедшей сюда команды.

Конечно, есть много процедурных нюансов, которые нужно преодолевать. И если обычному человеку кажется, что как только занимаешь такую должность, ты за день можешь все сделать. К сожалению, оно так не работает. И я это поняла. Но нужно постоянно двигаться.

— Предлагаю немного вернуться в прошлое. Еще с сентября 2021 года у Запорожья нет мэра. Городской совет поддержал заявление Владимира Буряка о досрочном прекращении полномочий. Почему это произошло?

— Ситуация действительно очень проста. В законе Украины о местном самоуправлении в Украине указано, что городской голова может уйти по собственному заявлению по разным обстоятельствам — семейные, состояние здоровья. Это ведь не история о рабстве. И городской голова в какой-то момент понял, что у него нет желания, или сил, или еще чего-то, чтобы дальше занимать эту должность.

— Это связано с конфликтами внутри горсовета?

— Я не уверена, что были конфликты. Думаю, это его личная политическая воля. Он принял такое решение.

— В 20-м году баллотировался в мэры, а потом решил уйти…

— Так бывает.

— Сейчас Буряк как-то пытается через свою фракцию "Партия Владимира Буряка" влиять на принятие решений, на городской совет?

— Я вам скажу за себя: на меня никто не влияет. Я не поддерживаю с ним связь, хотя отношусь к нему с уважением как к человеку с большим жизненным опытом. И как к человеку, управлявшему этим городом и имеющему определенную профессиональность, экспертность. Но сейчас он вне процессов, которые происходят в Запорожье.

"Политика — это процесс, предусматривающий борьбу за должность"

— Вы уже упомянули, что последние 5 месяцев наблюдалось бездействие в городе. Это как раз происходило при вашем предшественнике Анатолии Куртеве, который также является представителем фракции СН. Объясните, пожалуйста, в чем проявлялось это бездействие и почему он потерял этот пост?

— Я скажу в контексте моего предыдущего депутатства. Потому что в предыдущие 4 года я была депутатом. Любой совет, община, орган местного самоуправления обязаны показывать системность своей работы. Это о проведении заседаний исполнительного комитета и сессий городского совета. В законе о местном самоуправлении в Украине четко указано, что совет обязан собираться не менее одного раза в месяц.

Но в Запорожье не было политической воли или были какие-то организационные препятствия, но сессии не собирались с начала 24 года. Если я не ошибаюсь, то у нас в марте была короткая внеочередная сессия, которая касалась военных вопросов, но она была буквально на 5-7 вопросов. То есть это не было полноценное включение в процессы города, не было полноценного решения насущных вопросов.

— Вы в СН поднимали этот вопрос?

— Поднимали, конечно.

— Как Куртев объяснял отсутствие заседаний?

— Любая политика – это история о налаживании коммуникации, связи и возможности договориться для принятия каких-либо решений. По-видимому, были определенные препятствия в этом контексте.

— Не смогли договориться, да?

— Я не уверена, что могу дать вам реальный, объективный ответ, потому что я не знаю, что ему мешало.

— Вы лично не разговаривали с ним об этом?

— Об этом нет.

— Но при этом, когда вас назначили на должность и.о. городского головы вместо Куртева, я так понимаю, он начал настраивать фракцию против вас? Вы ведь сами рассказывали, что ваши коллеги выразили недоверие вам, и были недовольны прямой коммуникацией с председателем ОВА Федоровым.

— У меня были определенные не критические замечания по работе городского совета за время деятельности предыдущего секретаря. К примеру, я понимала, что неправильно, когда решения городского совета не публикуются вовремя на сайте совета. Я об этом откровенно говорила. Некоторые СМИ также спрашивали, что как это может быть, что мы из одной фракции и не можем найти какого-то согласия в этом. Но я говорила, что это не правильно и я не могу говорить на черное белое, даже если это черное сейчас поддерживает кто-то другой из моей фракции. Есть соответствующие решения, есть закон, обязывающий это делать. И для горожан это очень важно, чтобы власть была прозрачной и открытой.

Мне кажется, что задача местного самоуправления выходить максимально в коммуникационное поле и говорить горожанам о том, что есть определенная проблема, мы можем ее решить такими-то путями. Или говорить, что мы не можем ее решить по определенным причинам. Отсутствие этой коммуникации меня немного огорчало. Я говорила об этом открыто, в 23-м году и начале 24-го.

Регина Харченко и Иван Фёдоров. Фото: Общественное Запорожье/Владислав Киящук

Что касается настройки фракции против меня, может только повторить, что политика — это процесс, предусматривающий борьбу за должность. То, что началось, было достаточно прогнозируемым. Депутаты себя вели соответственно, потому что это был политический вопрос. И я понимаю это.

— Как сейчас Куртев ведет себя? Он ставит палки в колеса?

— Нет, мне не было создано никаких препятствий в контексте допуска к рабочему месту, работе со структурными подразделениями. Я работаю на своем месте, исполняю свои обязанности.

"Все хотят сохранить украинское Запорожье"

— К тому же, в городском совете до сих пор остаются депутаты от бывшей запрещенной партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". Даже есть депутат от "Партия Шария" — Сергей Никулин. Как сейчас происходит с ними коммуникация? Считают ли их предателями?

— В 2022 году было предложение, что депутаты, избранные от запрещенных партий на предыдущих местных выборах (с 2020 года — Ред.), автоматически теряют свой мандат.

В контексте городского совета я подавала подобный проект решения. Настаивала, что указанные депутаты не должны занимать соответствующие позиции в органах исполнительной власти. И городской совет меня героически не поддержал в свое время в этом контексте.

Что сделали эти фракции? Они распустились, депутаты стали внефракционными. Они создали соответствующие депутатские группы. Но эти депутаты действительно имеют долгий политический опыт, политический путь. Они все нормальные, адекватные люди в контексте Запорожья. Они работают на своих округах, они занимают какие-то должности на предприятиях. Они продемонстрировали свою позицию в том контексте, что голосовали за важные для общества вопросы, посещали сессии, волонтерили. Депутаты показали, что партийная или фракционная принадлежность не важна, когда речь идет о развитии и функционировании города в условиях войны.

У меня были ответные встречи с депутатами разных фракций. Кстати, тот же Никулин вообще не посещает заседание, его нет. Я даже не знаю, где он. Если мы говорим о бывшей ОПЗЖ, то я встречалась с ними. Было много разных ситуаций и они говорят: "Мы за все хорошее, мы хотим, чтобы город работал, мы хотим, чтобы Запорожский городской совет не потерял свою субъектность как орган местного самоуправления. Если позиция такова и сейчас ты возглавишь депутатский корпус, мы тебя поддерживаем".

— А они за Украину?

— Я, к сожалению, не могу ответить на этот вопрос. Хочется верить, что так и есть.

— Не были ли они замечены в сотрудничестве с россиянами, распространении российских нарративов?

— Российских тезисов они не проталкивали. Все стараются досконально изучать украинский язык. Все хотят сохранить украинское Запорожье. И мы об этом говорили открыто.

— Недавно в Facebook вы написали пост о том, что коррупционерам в местных властях предложили два варианта: либо увольнение, либо наручники. Почему вы предложили право выбора, а не сразу передали соответствующую информацию правоохранительным органам?

— В данном контексте мы рассматриваем Запорожский городской совет как работодателя. Скажу вам откровенно, что на второй день после получения должности я собрала все структурные подразделения совета, всех руководителей районных администраций, департаментов, взошла на трибуну и сказала очень простые ключевые фразы. Что на сегодняшний день единственным уважаемым лицом, которое может платить им зарплату, являюсь я. Откройте единый реестр юридических лиц, и вы увидите, что это Регина Харченко. Им это может нравиться или не нравиться. Они могут меня любить или не любить. Мне не нужна их любовь, мне нужна их работа. Если они готовы работать со мной, зная мою принципиальную позицию по некоторым вещам, я буду очень рада.

Но это должно быть искреннее желание и ответственное взрослое решение. Если не готовы, то там есть дверь. Это ведь не рабство. Человек приходит на работу, чтобы получать доход, чувствовать себя нужным, важным, делать хорошие вещи.

Но я не суд, не правоохранительный орган, не прокурор, не уполномочена выписывать подозрения людям. Я предоставила такое предложение и аргументировала: если вы продолжаете осуществлять какие-то мероприятия — болеть по 5 месяцев, или находиться в отпуске по 5 месяцев, и думаете, что власть будет импотентно на это смотреть… Вы глубоко ошибаетесь.

Фото: Запорожский горсовет

— Но вам все равно известно, кто у вас в местных властях коррупционеры. То есть в ваших кругах это не секрет, кто чем занимается, да?

— Я хочу верить, что сейчас в моих кругах нет коррупционеров. Я живу с таким взглядом на работу, и все просто выполняют свою работу в пределах полномочий.

"Готова говорить Федорову "нет" с позиции горсовета"

— Вы говорите, что главная задача – сохранить украинское Запорожье. Какие еще перед вами поставили задачи Зеленский и Федоров?

— Первая история — это безусловная забота о городе в контексте того, что сейчас в Запорожском регионе проживает порядка 900 тыс. человек, 156 тысяч ВПЛ, которые де-факто стали жителями этого города.

Задача – выполнять свою работу, обеспечивать людей минимальным набором услуг, которые должен обеспечивать любой город. То есть чтобы соответствующие службы управления социальной защиты населения, больницы, образование, трудоустройство работали, а люди смогли здесь жить, растить детей, ходить на работу, заниматься своим бизнесом.

Все эти действия не только о материальном. Они должны быть наполнены смыслами. Работать для общества, для комфортного развития, для защиты, для победы. Это и есть философия открытости, партнерства и взаимодействия с обществом.

— Вы лично с президентом встречались после назначения?

— Да.

— И как у вас прошла встреча? Это была первая встреча, или вы уже до этого с ним знакомы были?

— Нет, я не была знакома. Я встречалась на одном большом событии. Мы только поздоровались.

— Относительно вашего назначения. Правильно ли я поняла, что вы подавали резюме на этот пост? Как вообще прошел процесс? Вы говорили, что Федоров лично с вами встретился и предложил место и. городского головы.

— Я вам так скажу. История со сменой секретаря городского совета не нова для Запорожья. Эти мнения и этот запрос на изменения были раньше. Соответствующие процедуры подачи документов, сбора их, направления в Офис президента были среди депутатского корпуса. Я была среди претендентов.

Не могу сейчас вам точно сказать, сколько депутатов подавало резюме и как это происходило, потому что я не влияла на принятие этого решения. Но такая процедура была.

— То есть отдельного собеседования не было?

— Нет, не было.

— В будущем, когда у нас будут местные выборы, вы не хотите баллотироваться именно на мэра?

— Нет.

— Почему?

— Я не смотрю сейчас так далеко. Скажу вам прямо — я несколько нестандартный политический выбор для города Запорожья. В контексте того, что у нас привыкли видеть мэра как сильного, мощного хозяйственника, который скажет и все будут делать, как он будет настаивать. Я не являюсь таким стандартом или форматом для Запорожья. Но я думаю, что это начало некоторых изменений. В контексте того, что не следует рассматривать человека по признакам пола, возраста, цвета волос или цвета глаз. Надо просто смотреть на компетенции и ее способности выполнять ту работу, которую она сейчас выполняет в силу определенных обстоятельств.

— Вы как раз вспомнили, что на таких должностях привыкли видеть хозяйственников, особенно в индустриальных городах. Как часто вы сталкиваетесь с сексизмом и эйджизмом?

— В Запорожье, пожалуй, это немного ощущается. Но если мы говорим о всеукраинском уровне, то я вижу, например, руководителя Киевской облгосадминистрации Руслана Кравченко, которому 34 года. Также в Офисе президента работают люди не намного старше меня.

Я думала, что будет сложнее, честно говоря, но не вижу такого сопротивления. Потому что в городском совете все понимают: есть команда, есть заместители городского головы, которые вдвое старше меня, но есть соответствующая профессиональная субординация, которой все соблюдают.

С большим уважением отношусь к опыту, экспертности, профессиональности, я хочу учиться, принимаю конструктивную критику и считаю, что это сложный путь.

— Насколько вам комфортно сотрудничать с Федоровым? Как часто вы общаетесь с ним и по каким вопросам?

— У нас есть соответствующая синхронизация, есть совещания. Они проходят не только с городским советом, но и со всем Запорожским регионом — представителями районных администраций, оккупированных администраций.

В контексте работы – комфортно, продуктивно. У него быстрый темп. К примеру, в городском совете этот темп еще нужно раскачивать. Нам есть к чему стремиться и куда расти. Потому пока все хорошо.

— Если вы не согласны с некоторой позицией руководителя области, вы можете сказать ему "нет"?

— Мы говорим "нет" с позиции городского совета как субъекта. Потому что для нас главное не утратить эту субъектность. Мы за нее долго боролись и хотим, чтобы мы были независимым субъектом местного самоуправления. У нас есть определенные собственные задачи, и мы должны их выполнять. Безусловно, мы двигаемся в одном направлении, но каждый имеет свой объем ответственности и обязанностей.

— Ваши доводы слышат?

— 100%. Наши аргументы слышат, пока у нас сложных историй нет.

"После каждого прилета в городе происходит определенный хаос"

— Запорожье находится достаточно близко к линии фронта. По вашему мнению, сейчас город живет или выживает?

— Это очень сложный вопрос, потому что нельзя говорить о черном и белом. Здесь нужно понимать, что некоторые процессы действительно на определенной паузе, но кое-что идет вперед. Мы двигаемся, чтобы город как раз жил в возможном определении этого понятия в условиях войны. Мы можем сравнивать нас с Харьковом, Николаевом, Херсоном. И поверьте, у них более сложная ситуация, чем у нас. Потому что благодаря ВСУ мы живем.

Но иногда происходят определенные паузы в каких-либо процессах. И мы не можем к примеру это как-то отрицать. Паузы в контексте релокации бизнеса, уменьшение бюджетного поступления, потому что люди уезжают. Паузы в контексте проблем с образованием, потому что полноценно его не было длительное время.

Мы видим это, но я не считаю, что это выживание. Это просто такое условие, которое можно преодолеть и наладить процесс на жизнь.

Регина Харченко и Иван Фёдоров. Фото: Facebook Харченко

— Вы уже упомянули о том, что люди уезжают из города. Я так понимаю, это одна из главных проблем сейчас?

— Я хочу вспомнить в 2022 г. У нас был такой период, в октябре 2022 г., когда были массовые прилеты. Выходишь в обед на улицу, а город пуст. Каждый вечер на вокзале был поток выезжавших людей. Сейчас такого нет. Но это очень повторяющаяся история. Ибо после каждого прилета происходит определенный хаос.

Первоначально после полномасштабного вторжения РФ говорили, что 30% людей уехало. Но потом кто-то вернулся, кто-то снова уехал. Я знаю, что очень много семей уезжало в конце августа 22-го, сентября 23-го. Потому что семья понимала, что не сможет жить полноценно в этом городе. Ибо нет образования и заведения, куда можно отдать ребенка на обучение. Если ребенка нельзя отдать на обучение и обеспечить ему безопасность, то люди не могли физически выходить на работу, потому что волновались за своих детей. И какова была позиция семьи? Наверное, проще поехать в Ивано-Франковск, где ребенок пойдет в школу, и искать там какую-нибудь работу.

— Почему в Запорожье до сих пор много рекламных вывесок на русском языке? До сих пор есть улицы, названные в честь россиян?

— Мы сейчас активно занимаемся вопросами переименования. С 2022 г. работает целая соответствующая рабочая группа по топонимике. На предыдущей сессии мы переименовали более 140 улиц. Это первое.

Во-вторых, в контексте украинского языка. В рамках проекта "Запорожский культурный код" уже утверждена Программа всестороннего развития и функционирования украинского языка в Запорожье. Наш город — единственный во всей Украине, до сих пор не имеющий такой программы. У нас ее не было с 2020 года. Хотя должна появиться. Мы предложили присоединиться к рабочей группе языковому омбудсмену Тарасу Кременю. Мы прописали все процессы, чтобы создать, на наш взгляд, ласковую украинизацию. Учитывая человеческий фактор и определенный постсоветский менталитет, мы не можем в один день проснуться и всех обязать говорить на украинском языке. Наша задача — создать такое пространство, где люди самостоятельно захотят на украинском языке говорить и полюбить его.

— Каким вы видите развитие Запорожья в условиях войны? Какие приоритетные направления?

— Я думаю, ответ от руководителя прифронтового города будет очевиден — конечно, это восстановление Запорожья, изуродованное ударами российской армии, всесторонняя помощь нашим защитникам и защитницам, благодаря которым мы каждый день просыпаемся и идем на работу, и обеспечение жизнедеятельности всех систем города.

Во фронтовом городе с каждым днем растет социальный запрос и на нужды ветеранов, сейчас моя команда работает над внедрением проекта "Ветеранская политика". Работаем над созданием Центра жизнестойкости, в Запорожье заработает и Офис трудоустройства ветеранов, Совет матерей погибших Героев и взаимодействий с ветеранами.

Кстати, впервые за всю историю современного Запорожья несколько недель назад подписала решение о выделении земельного участка для строительства жилья семьям военнослужащих. Горжусь!

Такие решения по поддержке военных — приоритет города, живущего в 30 км от позиций армии РФ. Обеспечение войск наша общая цель вместе с областными властями.