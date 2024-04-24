В Запорожье "тайно" уволили и.о.мэра: на голосование он не явился (фото, видео)

Заседание состоялось без системы голосования, записи и трансляции.

Во время внеочередного заседания городского совета Запорожья был отстранен от должности секретарь горсовета и исполняющий обязанности мэра Анатолий Куртев. За данное решение проголосовали все присутствовавшие 38 депутатов.

Решение было принято тайным голосованием. При этом сам Куртев не присутствовал на заседании. Об этом пишет "Первый Запорожский".

Отмечается, что председателем на заседание избрали главу временной комиссии по регламенту и законности, депутата Олега Королева.

В сети уже появилось видео, на котором были подсчитаны голоса за отставку Анатлия Куртева с его должности.

Также в сети показали, какая была очередь на тайное голосование. На сессии присутствовали члены всех фракций.

Отметим, что на днях большая часть депутатов потребовала созвать внеочередную сессию для того, чтобы сменить секретаря городского совета Анатолия Куртева. По их мнению, исполняющий обязанности мэра Запорожья "откровенно саботирует работу жизнедеятельности города".

24 апреля заседание состоялось без системы голосования, записи и трансляции. Было лишь тайное голосование, путем которого решили дальнейшую судьбу Куртева в мэрии.

Справка: секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев стал исполняющим обязанности городского головы в сентябре 2021 года после того, как тогдашний мэр Владимир Буряк ушел в отставку из-за своего состояния здоровья.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Куртев обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой повлиять на ситуацию, которая сложилась вокруг нового главы ЗОВА Ивана Федорова. По его словам, тот якобы оказывает неправомерное давление на депутатов горсовета, а также готовит мятеж.